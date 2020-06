Toyota gazoo racing diventa sponsor ufficiale di wrc eSports

TOYOTA GAZOO Racing ha annunciato di essere diventata sponsor ufficiale di WRC eSports a seguito di un accordo tra Toyota Motor Europe e NACON, casa editrice del videogioco ufficiale del WRC, il suo studio di sviluppo, KT Racing, e la collaborazione con WRC Promoter.

L’accordo tra TOYOTA GAZOO Racing e NACON si estenderà ad ulteriori collaborazioni che abbracceranno l’attuale WRC 8 e la prossima versione del gioco ufficiale del WRC, WRC 9, la cui uscita è prevista per il 3 settembre 2020.

Attraverso la partnership, TOYOTA GAZOO Racing e NACON offriranno al vincitore assoluto di WRC eSport una nuovissima Toyota GR Yaris, una vettura dalle prestazioni entusiasmanti, nata dall’esperienza di Toyota vincitrice del titolo nel Campionato del Mondo Rally. Forgiata dal successo nelle competizioni, porta la tecnologia e il design del motorsport direttamente su strada, fedele alla visione di TOYOTA GAZOO Racing di realizzare auto sempre migliori e divertenti da guidare.

Sviluppata da TOYOTA GAZOO Racing in collaborazione con Tommi Mäkinen Racing, la GR Yaris è la punta di diamante in termini di prestazioni della nuovissima gamma Yaris. Alimentata da un motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri e 261 cv, sarà in grado di coprire lo 0-100 km/h in meno di 5,5 secondi e si caratterizza per la sua struttura leggera, il grande bilanciamento e il nuovo sistema di trazione integrale intelligente GR-FOUR di Toyota.

Attualmente alla sua quinta stagione, WRC eSports continua ad attrarre sempre più concorrenti pronti a sfidarsi contro giocatori di tutto il mondo. La stagione si concluderà ad ottobre con un emozionante “Gran Finale” dove il vincitore assoluto dell’eccezionale stagione sarà premiato con una nuovissima Toyota GR Yaris.

Andrea Carlucci, Direttore Product and Marketing Management di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con WRC eSports per portare l’emozione del rally a un numero sempre maggiore di appassionati in tutto il mondo. Come uno dei pilastri di TOYOTA GAZOO Racing, l’e-motorsport è la chiave per noi per rendere le auto sportive e il motorsport in generale più accessibili a più persone e per incentivare una nuova generazione di appassionati di auto in tutto il mondo. Con il crescente interesse per gli eSports, e la nostra crescente offerta di auto sportive, non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri partner per avvicinare il valore del nostro marchio e i nostri entusiasmanti prodotti ai clienti e agli appassionati”.