Toyota insieme a “Il Cielo itinerante” per l’inclusione sociale

Toyota Motor Italia continua la collaborazione con l’associazione “Il Cielo Itinerante”, sostenendo due progetti di inclusione sociale rivolti a ragazzi delle scuole primarie, residenti in aree ad elevata dispersione scolastica di tutta Italia. I progetti mirano a stimolare la curiosità tramite l’esposizione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), in particolare per quanto riguarda gli studenti che vivono situazioni di povertà educativa.

In qualità di Mobility Partner Toyota ha messo a disposizione dei progetti un Toyota Proace opportunamente allestito dall’Associazione con telescopi professionali, che ha accompagnato i divulgatori scientifici dell’associazione lungo tutto il tour.

Più nel dettaglio, Toyota ha sostenuto il progetto Italia Brilla – Costellazione 2023, un tour che attraversa l’Italia da Nord a Sud coinvolgendo 30 comuni e più di 800 bambini, con giornate di laboratori scientifici “hands-on” articolati su vari temi e una serata conclusiva di osservazione della volta celeste, con una magica esperienza alla scoperta dei crateri lunari, degli anelli di Saturno e dei vortici di Giove.

Un secondo progetto che ha visto il coinvolgimento di Toyota è stato “Operazione Cielo”, con l’organizzazione di 6 campi estivi nelle periferie cittadine di Roma, Napoli e Milano – della durata di 20 giorni effettivi – in cui 200 ragazzi si sono cimentati con metodi di insegnamento innovativi della matematica ideati dall’Università di Stanford, oltre a dedicarsi ad esperimenti scientifici e ad attività sportive e di aggregazione.

La partnership con l’associazione “Il Cielo Itinerante” rientra nello spirito della visione di Toyota ‘Let’s Go Beyond’ che mira alla realizzazione di una società migliore, nella quale ognuno possa esprimere appieno le proprie potenzialità, al di là di possibili pregiudizi, stereotipi, limitazioni o barriere, fisiche e culturali. Let’s Go Beyond mira ad un modello di mobilità che pone l’uomo al centro, dove le zero emissioni non sono il traguardo ma una tappa del percorso verso una società inclusiva, ambientalmente sostenibile e sicura, in cui nessuno viene lasciato indietro, grazie allo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibili e accessibili per tutti.