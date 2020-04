Toyota insieme alla Croce Rossa italiana per aiutare la popolazione italiana

Continuano le iniziative della Case automobilistiche a sostegno dell’emergenza Covid-19. Il gruppo Toyota ha, infatti, deciso di fornire il proprio contributo concreto, mettendo disposizione della Croce Rossa Italiana, una flotta di veicoli per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le automobili Toyota e Lexus che in questi giorni vengono consegnate ai Comitati sul territorio della Croce Rossa Italiana, saranno utilizzate dai volontari per i servizi di sostegno alla popolazione in questo momento così difficile. I veicoli verranno ad esempio utilizzati per alcune attività di assistenza sanitaria domiciliare e per la consegna di medicinali e beni di prima necessità.

“Voglio ringraziare il gruppo Toyota per questo generoso contributo – ha commentato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana – . Essere vicini ai più vulnerabili, alle persone fragili è da sempre la nostra missione e in questo momento sentiamo ancora più forte la responsabilità del nostro ruolo. Al tempo stesso sentiamo però forte la vicinanza di chi ci sta sostenendo in modo così generoso. Grazie a questi veicoli raggiungeremo ancora più persone che non possono uscire di casa per fare la spesa o comprare farmaci. Insieme siamo Un Italia Che Aiuta. Insieme ce la faremo.”