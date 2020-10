Toyota: la GR Yaris fa il suo debutto alla Goodwood SpeedWeek

Dal 16 al 18 ottobre il circuito inglese di Goodwood è stato protagonista comunque di un evento internazionale. E’ andato in scena, infatti, il Goodwood SpeedWeek che ha visto in pista per la prima volta anche la nuova GR Yaris del team Toyota Gazoo Racing. A causa dell’impatto della pandemia, l’evento è stato trasmesso in tutto il mondo su Internet.

Basata sul desiderio del master driver Morizo ​​di “riportare in auge le auto sportive Toyota” la GR Yaris è la punta di diamante in termini di prestazioni della nuovissima gamma Yaris. Alimentata da un motore turbo a tre cilindri da 1,6 litri e 261 cv, è in grado di coprire lo 0-100 km/h in meno di 5,5 secondi e si caratterizza per la sua struttura leggera, il grande bilanciamento e il nuovo sistema di trazione integrale intelligente GR-FOUR di Toyota.

La versione ad alte prestazioni della compatta cittadina è stata guidata per l’occasione dai piloti WRT 2019, Jari-Matti Latvala e Kris Meeke, e da Elfyn Evans, pilota della stagione in corso 2020.

Anche il master driver Morizo ha partecipato tramite i video, condividendo attraverso le immagini la sua passione per i motori, lo sviluppo della GR Yaris e l’esperienza di guida sul sedile del passeggero della GR Yaris: “Per gli amanti delle auto come noi, non c’è posto migliore di Goodwood. È una festa per tutti i sensi, anche se quest’anno potremmo non essere in grado di sentire l’odore della benzina. Grazie all’immaginazione del Duca di Richmond, possiamo ancora vedere e ascoltare molte nuove fantastiche auto, inclusa una delle mie preferite, questa nuova Toyota GR Yaris. Questa è la versione stradale della nostra Yaris WRC con cui siamo entrati nella cerchia dei vincitori del 2019, afferendoci come attuali campioni del WRC! In verità, partecipiamo a sport motoristici come il WRC perché impariamo così tanto su come rendere le nostre auto più dinamiche e divertenti da guidare. Nel mio ruolo di Master Driver per Toyota, sono stato personalmente coinvolto nella creazione e messa a punto di questa nuova GR Yaris, insieme al nostro advisor del team Gazoo, il grande Tommi Mäkinen. Sfortunatamente, non posso portarvi a fare un vero giro di prova, ma ecco un piccolo assaggio di come ci si sente. Buon divertimento!”