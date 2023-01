Toyota lancia la prima “WeHybrid Race”

Il 2023 inizia con grandi novità per WeHybrid, l’ecosistema di tecnologie e servizi di Toyota, che rende il cliente protagonista nel percorso verso una mobilità sempre più sostenibile.

Grazie all’unicità della tecnologia Full Hybrid, che consente di ottenere elevate percorrenze a zero emissioni, WeHybrid favorisce un comportamento alla guida più virtuoso a tutto vantaggio dell’ambiente, delle persone e della società: più il cliente viaggia in modalità elettrica, a zero emissioni, maggiori sono i benefici ai quali può accedere (riduzione dei costi di assicurazione, manutenzione e crediti green da poter spendere sulla piattaforma Kinto GO).

Il programma conta oggi circa 45.000 clienti, e saranno proprio loro, i clienti WeHybrid, i protagonisti della prima edizione della WeHybrid Race, l’ultimo tassello che si aggiunge al mondo WeHybrid, che inizierà il prossimo 15 febbraio.

Partecipando alla WeHybrid Race, i clienti che scelgono la guida sostenibile potranno dare il proprio contributo concreto per una società migliore, partecipando alla realizzazione di un progetto di riqualificazione ambientale sul territorio.

WeHybrid Race sarà una vera e propria sfida che metterà in competizione due squadre. Ogni squadra supporterà uno specifico progetto di riqualificazione urbana che sarà realizzato da Toyota in collaborazione con Retake, da anni in prima linea per la cura dei beni comuni.

Aderire alla sfida sarà semplicissimo, basterà accedere alla sezione WeHybrid all’interno della app MyT e scegliere la squadra con cui gareggiare. I clienti che parteciperanno riceveranno come primo reward dei Toyota Green Credits da spendere nella app Kinto GO.

La sfida durerà fino a metà aprile, vincerà il progetto la cui squadra avrà totalizzato il maggior numero di chilometri percorsi in modalità elettrica, a zero emissioni, determinato dalla somma delle performance di ciascun componente del team. Il progetto vincente sarà realizzato nella seconda metà dell’anno.

I due progetti in competizione sono stati scegli proprio dai clienti e da follower Toyota attraverso un sondaggio lanciato da Toyota Motor Italia sui propri canali social e sono:

1. PROGETTO “ARIA A COLORI”: con il Progetto Aria a colori sarà possibile migliorare la qualità dell’aria delle nostre città grazie a murales realizzati con le speciali vernici di Airlite, una pittura totalmente minerale e inodore che riduce l’inquinamento urbano, neutralizzando le sostanze chimiche nocive rilasciate nell’ambiente (100mq di murales che offre lo stesso effetto purificante di 100 mq di bosco). I murales saranno realizzati in 7 città italiane: Roma Milano Bologna Bari Salerno Arezzo Padova

2. PROGETTO “CITTÀ PER TUTTI”: le bellezze del nostro territorio non sono solo di tutti, ma devono soprattutto essere anche accessibili a tutti. Per questo nasce il Progetto Città per tutti, una serie di importanti interventi di rigenerazione urbana all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene e al Museo diffuso del Parco Fluviale della Confluenza di Roma, per offrire alle persone con difficoltà motoria e ai non vedenti un percorso sempre più accessibile e inclusivo, grazie a nuove passerelle e pontili e alla realizzazione di tabelle didattiche con la scrittura in braille.

“WeHybrid è un programma rivoluzionario e rappresenta un elemento fondamentale della nostra strategia. Grazie a WeHybrid aiutiamo i nostri clienti a sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalla tecnologia Full Hybrid Toyota, a vantaggio delle persone e della collettività intera – commenta Mariano Autuori, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia – Siamo molto contenti di veder crescere di giorno in giorno il numero delle WeHybrid people e fieri di aggiungere oggi, con WeHybrid Race, una nuova importante iniziativa che rafforza ulteriormente l’ecosistema perché, non solo incentiva il cliente a migliorare il proprio stile di guida, ma vedrà anche la realizzazione concreta di un progetto di riqualificazione urbana. Ci piace definirla la prima competizione dove vincono tutti: i clienti, il territorio e l’ambiente.”

Il programma rappresenta un importante tassello dell’impegno di Toyota per promuovere una società migliore, sostenibile, inclusiva e sicura, in linea con la visione Beyond Zero – Oltre lo Zero.