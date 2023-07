Toyota Motor: ecco l’Innovation Explorers Program

Rivoluzionando il concetto di innovazione aziendale, Toyota Motor Italia, Toyota Insurance Services e Aioi Nissay Dowa Insurance si sono uniti per dare vita al nuovo Innovation Explorers Program. L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con Elis Innovation Hub, è il simbolo tangibile dell’impegno di Toyota nel promuovere una cultura dell’innovazione senza precedenti all’interno dell’azienda, valorizzando le persone e aprendo nuove strade per un futuro sostenibile.

Il Toyota Innovation Explorers Program mette le persone al centro dell’azione, riconoscendo il loro potenziale unico e offrendo un ambiente di lavoro dove tutti possono esprimere il proprio talento e spingere i confini dell’innovazione oltre ogni limite, con la loro creatività, imprenditorialità e competenze eccezionali.

Coinvolgendo i dipendenti di tutte le divisioni aziendali, compresi i membri del top management, il Toyota Innovation Explorers Program mira, infatti, a stimolare idee e progetti innovativi provenienti da ogni livello dell’organizzazione, trasformando i progetti dei dipendenti in vere e proprie startup, ispirando una cultura di innovazione aperta e inclusiva.

Grazie alla collaborazione con la divisione People, Organization & Culture e la Toyota Academy, responsabile della formazione dei dipendenti del Gruppo Toyota, il programma offre inoltre un’importante opportunità di formazione collettiva. La creatività e il pensiero innovativo vengono incoraggiati, mentre la diversità e l’inclusione sono promosse come elementi essenziali per un ambiente di lavoro stimolante.

Toyota è convinta che coinvolgere il talento e la passione delle persone sia fondamentale per la propria organizzazione e per raccogliere la sfida di offrire a tutti una mobilità sicura, senza barriere e rispettosa dell’ambiente.

Con l’entusiasmante presentazione del programma, che ha incluso il contributo ispiratore di Alberto Onetti, Chairman diMind The Bridge, prende infatti vita anche il nuovo Digital Innovation Hub di Toyota.

Questo innovativo spazio senza barriere è stato inaugurato il 12 giugno presso la sede di Toyota Motor Italia, con l’obiettivo ambizioso di diventare un centro di eccellenza per l’innovazione.

Nel contesto del lancio del programma Explorers, i nuovi spazi hanno preso vita ospitando partner e startup insieme alle loro soluzioni innovative, che spaziano dalla robotica all’IoT e all’intelligenza artificiale. Questo ha permesso di aprire le porte alla sperimentazione di nuove tecnologie, incoraggiando lo sviluppo di competenze trasversali e favorendo una contaminazione positiva con il mindset innovativo delle startup.

Il Digital Innovation Hub sarà dotato di corner tematici dedicati alle nuove tecnologie innovative, a disposizione dei dipendenti per test e sperimentazioni. Questa iniziativa stimolerà lo sviluppo e l’integrazione di soluzioni all’avanguardia che plasmeranno il futuro del business aziendale, favorendo l’interazione tra le start-up e la realtà aziendale di Toyota. Sarà quindi un luogo di generazione e scambio di idee, dove si incoraggerà il coworking per la creazione di prodotti sempre più innovativi.