Toyota presenta la GR Yaris MY24

In occasione della giornata inaugurale del Rally del Ciocco, Toyota Motor Italia ha presentato importanti novità. Oltre a confermare il programma delle attività sportive 2024 è stata mostrata in anteprima nazionale la nuova GR Yaris MY24 in versione ‘Circuit’ e nella versione speciale ‘Rovanpera’ ed è stata confermato ufficialmente l’inizio delle vendite.

Il nuovo modello della gamma sportiva di Toyota rappresenta perfettamente l’obiettivo del motorsport secondo la Casa giapponese, quello di rappresentare un laboratorio per sviluppare auto sempre migliori.

La nuova GR Yaris è infatti stata sviluppata con il supporto del team della GR Yaris WRC pluripremiata negli ultimi anni nella sua partecipazione al mondiale rally e che da quest’anno sarà declinata anche nella versione Rally 2.

GR Yaris ha saputo conquistare il cuore degli appassionati grazie al suo mix di performance e qualità e si è da subito affermata come un ‘instant classic’ che ha attirato i puristi della guida sportiva che hanno apprezzato l’impostazione della vettura, decretandone il successo: solo nel nostro Paese, sono state infatti oltre 1.500 le unità vendute.

La nuova GR Yaris è stata aggiornata in tutte le aree principali: dal design al propulsore (la potenza del 3 cilindri 1.6 è aumentata a 280 CV/206 KW, con una coppia massima di 390 Nm)​, dalla trasmissione al sistema di gestione della trazione, senza tralasciare la dinamica di guida.​