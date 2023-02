Toyota RAV4 GR Sport: SUV ibrido dal look sportivo

L’ultimo capitolo della storia del Toyota RAV4 è il nuovo RAV4 GR SPORT, un’aggiunta alla gamma che porta in dote dettagli estetici e un livello di equipaggiamento che esprimono sportività e cura nei dettagli ispirati a TOYOTA GAZOO Racing, team che trova le sue fondamenta nella missione di Toyota di creare auto sempre migliori attraverso il motorsport.

Una serie di dettagli esterni contraddistinguono il nuovo RAV4 GR SPORT, trasmettendo fin da subito il suo carattere più sportivo. Il frontale della vettura cattura immediatamente l’attenzione con la griglia prominente caratterizzata dall’esclusiva finitura G-Mesh tipica dei modelli GR, che crea un effetto 3D più profondo. Lo stesso motivo viene applicato alle cornici dei fendinebbia, ora più larghe, che presentano inoltre modanature a forma di boomerang, dando maggiore risalto alla forte presenza della vettura. Nella parte posteriore, il look del lunotto posteriore è stato messo in risalto da una modanatura nera lucida tra il vetro e la targa della vettura, il che ne aumenta la larghezza percepita.

Gli esclusivi cerchi in lega GR SPORT da 19 pollici sono progettati per ridurre il peso e aumentare la rigidità. Il loro robusto design a cinque doppie razze si distingue per una finitura nera lucida.

Anche gli interni della GR SPORT presentano dettagli stilistici esclusivi e in linea con il suo retaggio sportivo.

Il tema cromatico principale per i rivestimenti è il nero, che crea un’atmosfera che pone l’attenzione saldamente sulla guida. I sedili sono rivestiti in una combinazione di materiali simili a pelle scamosciata per le sezioni relative a spalle, schienale e seduta, mentre sui fianchetti laterali troviamo la pelle sintetica. Le cuciture grigio argento aggiungono un elegante contrasto a sedili, volante e leva del cambio. Il display della strumentazione da 12,3 pollici è completamente digitale, con una grafica nitida e la possibilità di personalizzare i contenuti in base ai gusti del conducente o al tipo di viaggio, attraverso quattro temi: Casual, Smart, Tough e Sporty. Le opzioni includono tre diversi layout per gli indicatori principali, mentre ogni versione presenta un tachimetro digitale centrale e un indicatore di cambiata.

RAV4 GR SPORT è dotato del più recente sistema multimediale Toyota Smart Connect gestito attraverso un display touchscreen da 10,5 pollici. Sul lato conducente del display troviamo un menu a icone sempre attivo. Gli utenti possono anche collegare il proprio smartphone o tablet al sistema, sia cablato che wireless se si utilizza Apple CarPlay® o solo cablato per Android Auto. L’utilizzo dei comandi vocali è stato semplificato con un nuovo assistente vocale di bordo “Hey Toyota”. Questo risponderà alle richieste vocali per regolare il climatizzatore, interagire con il sistema multimediale, effettuare una telefonata o aprire e chiudere i finestrini.

La GR Sport è offerta sia con il 2.5 full hybrid da 222 CV di potenza massima, sia nella variante ibrida plug-in da 306 CV. Entrambe dispongono della trazione integrale AWD-i. Il listino parte da 50.300 euro della versione senza spina, che con la promozione al lancio (in caso di permuta o rottamazione) scende a 46.050 euro. La RAV4 Plug-in Hybrid ha invece un listino di 58.700 euro che in occasione del lancio (con permuta o rottamazione) scende a 54.600 euro.