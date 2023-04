Toyota rinnova la partnership con RCS per il Giro d’Italia 2023

Ieri a Roma, presso la sede di Toyota Motor Italia, si è svolta la cerimonia di consegna delle vetture Toyota che accompagneranno la Carovana Rosa (6-28 maggio 2023) e il Giro E per il quinto anno consecutivo.

Toyota ha rinnovato la partnership con RCS MediaGroup per i prossimi 3 anni (2023-2025), confermando la presenza come auto ufficiale della Corsa Rosa e di tutte le altre classiche di ciclismo organizzate da RCS, oltre che del Giro-E.

A consegnare le vetture al Presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo, l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Luigi Ksawery Luca’.

“Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con RCS MediaGroup per il quinto anno consecutivo e di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza nel campo della mobilità sostenibile – dichiara Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia – La partnership con RCS conferma l’attenzione costante di Toyota verso il mondo dello sport e la nostra visione “Let’s go Beyond”, la cui ambizione è sviluppare tecnologie e servizi che garantiscano la libertà di movimento per tutti, andando oltre l’obiettivo delle sole emissioni zero, per realizzare una società più sostenibile, sicura e inclusiva”.

Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup: “Toyota è un brand conosciuto in tutto il mondo e il rinnovo della partnership fino al 2025 è un segnale di continuità che dimostra come Il Giro d’Italia sia un evento dal respiro sempre più internazionale che richiama grandi aziende. Con Toyota condividiamo una visione che punta all’ecosostenibilità testimoniata anche dai mezzi che ci vengono messi a disposizione. La flotta Toyota per il Giro d’Italia è composta da macchine elettriche, ibride e ibride plug in, volte a diminuire anno dopo anno le emissioni. Questa partnership ha come obiettivo, a tendere, di portare in un grande evento sportivo itinerante l’impatto di CO 2 a zero. Siamo certi che la strada segnata sia quella giusta”

Durante la giornata, Luigi Ksawery Luca’ ha inoltre consegnato le 25 vetture che accompagneranno le squadre della Federazione Ciclistica Italiana per il secondo anno consecutivo. Sarà presente con tutta la sua gamma elettrificata, con una flotta di oltre 50 veicoli, compresi 5 nuovi Totoya bZ4X, il primo modello della famiglia Toyota bZ – beyond Zero – di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni, che accompagnerà gli atleti nelle tappe della manifestazione.

Oltre ai Toyota bZ4X, vedremo girare insieme ai ciclisti in gara anche i modelli della gamma GR Sport ispirata all’animo sportivo della scuderia Toyota Gazoo Racing, che racchiude l’impegno dell’azienda nel migliorare continuamente le proprie vetture, utilizzando il motorsport come banco di prova per le nuove tecnologie e per sviluppare vetture sempre più efficienti, sostenibili e innovative.

Completano la flotta i RAV4, nella versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, e le Corolla Hybrid Touring Sports, vetture in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte.