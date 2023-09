Toyota: una flotta di Mirai a idrogeno per i giochi di Parigi 2024

In qualità di Worldwide Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Toyota si impegna a fornire soluzioni di mobilità sostenibile per contribuire alla costruzione di una società decarbonizzata e inclusiva. In vista di Parigi 2024, Toyota annuncia la fornitura di 500 Mirai a celle a combustibile come parte della sua flotta ufficiale per questo importante evento sportivo.

“ Nel 2018, Akio Toyoda ha annunciato un’importante svolta per il Gruppo Toyota: trasformare l’azienda da produttore di automobili a mobility company. Con questa nuova direzione, l’obiettivo è quello di superare i confini del nostro settore costruendo una società migliore, basata sulla neutralità delle emissioni di carbonio”, ha dichiarato Frank Marotte, Presidente e CEO di Toyota France.

Nel suo obiettivo di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio, Toyota crede in un approccio multi-tecnologico alla mobilità attraverso una gamma diversificata di veicoli elettrici a batteria, elettrici a celle a combustibile, full hybrid e ibridi plug-in. In questo modo, i clienti di tutte le parti del mondo possono accedere a una gamma di veicoli a zero e basse emissioni che soddisfano al meglio le loro esigenze.

La Toyota Mirai è un ottimo esempio dell’impegno dell’azienda nell’offrire veicoli a emissioni zero. Questa berlina a celle a combustibile alimentata a idrogeno, che combina i vantaggi della mobilità elettrica con un grande comfort, un’autonomia e una ricarica rapida ineguagliabili, dimostra la determinazione di Toyota in tema di decarbonizzazione.

La flotta di Toyota Mirai sarà rifornita di idrogeno da fonti rinnovabili grazie ad Air Liquide, fornitore ufficiale di idrogeno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

“A Parigi 2024, Toyota si prepara a mostrare le sue potenzialità innovative nello sviluppo di soluzioni di mobilità alimentate a idrogeno: questo impegno, insieme ad altri prodotti, sarà dimostrato attraverso Mirai. Abbiamo un’ambizione condivisa con il Comitato Organizzatore di Parigi 2024: ridurre il più possibile l’impatto ambientale dei Giochi attraverso una flotta di autovetture elettrificate al 100%.,” ha aggiunto Cédric Borremans, Responsabile della Divisione Olympic and Paralympic di Toyota Motor Europe.

“Organizzare Giochi che siano un riferimento e più responsabili dal punto di vista ambientale è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con Parigi 2024. Siamo lieti che Toyota, partner globale di Parigi 2024, ci aiuti a fare un altro passo in questa direzione con i veicoli Mirai alimentati a celle a combustibile che faranno parte della flotta ufficiale dei Giochi. Ringraziamo Toyota per il suo impegno!” ha dichiarato Tony Estanguet, Presidente di Parigi 2024.