Toyota: una “Mobility for All” ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Toyota, in veste di partner globale per la mobilità del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), ha introdotto il proprio concetto di mobilità per l’evento Parigi 2024. L’obiettivo di Toyota è offrire soluzioni di mobilità sostenibile a una vasta gamma di partecipanti, tra cui atleti, funzionari, volontari, media accreditati e spettatori, con un focus particolare su inclusività, sostenibilità e accessibilità – valori condivisi tra Toyota, il CIO, il CPI e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi 2024, Toyota metterà a disposizione una serie di soluzioni per facilitare gli spostamenti di tutti, attraverso prodotti per la mobilità individuale e di gruppo.

Nel contesto di Parigi 2024, Toyota fornirà circa 250 veicoli elettrici a batteria per la mobilità personale, tra cui il C+walkS con seduta e il C+walkT in piedi. Entrambi questi veicoli hanno una velocità massima di 6 km/h e sono dotati di sistemi di rilevamento degli ostacoli frontali per garantire la sicurezza degli utenti e delle persone nelle vicinanze. Il modello con seduta sarà a disposizione di atleti, organizzatori e volontari, mentre il modello in piedi sarà distribuito al personale e ai volontari per agevolare gli spostamenti all’interno delle sedi di Parigi 2024.

Per gli individui in sedia a rotelle, Toyota fornirà anche veicoli e-puller appositamente progettati. Cinquanta di questi veicoli saranno disponibili per tutta la durata di Parigi 2024 nel villaggio degli atleti. Altri 150 saranno resi disponibili durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici, per garantire un facile accesso agli atleti in sedia a rotelle a questo evento unico.

Per assicurare un accesso equo e agevole a queste soluzioni di mobilità personale nel Villaggio Paralimpico, Toyota offrirà tali servizi attraverso l’app KINTO Share, promuovendo così la massima utilizzazione da parte dei paralimpici e del personale, oltre a ottimizzare le operazioni.

Oltre alle soluzioni di mobilità personale su piccola scala, Toyota metterà a disposizione circa 250 Accessible People Mover (APM) elettrici a zero emissioni. Dopo il successo del veicolo durante i Giochi di Tokyo 2020, il nuovo APM è stato riprogettato e costruito in Europa con l’obiettivo di essere altamente inclusivo.

Gli APM Toyota sono stati progettati per supportare tutti gli atleti, gli organizzatori, i volontari e gli spettatori con disabilità fisiche, inclusi coloro che utilizzano una sedia a rotelle. Questi veicoli saranno i principali mezzi di trasporto nel Villaggio Olimpico e Paralimpico, alcuni dei quali trasporteranno anche merci leggere durante i Giochi, mentre altri saranno utilizzati come veicoli per emergenze. Gli APM opereranno principalmente all’interno delle zone di sicurezza di Parigi 2024, realizzando la visione di Toyota “Mobilità per Tutti”.

Toyota fornirà anche 150 Toyota Proace Verso elettrici accessibili alle sedie a rotelle per facilitare la mobilità dei membri della famiglia olimpica e paralimpica che utilizzano una sedia a rotelle. Dopo Parigi 2024, tutti questi veicoli rimarranno nella regione parigina e saranno utilizzati per fornire servizi di trasporto personale specializzato a persone in sedia a rotelle.

In sintesi, Toyota prevede di mettere a disposizione complessivamente 700 mezzi di mobilità personale dell’ultimo miglio, tra cui C+walkS, C+walkT, e-puller per sedie a rotelle, 250 APM e 150 Toyota Proace accessibili alle sedie a rotelle. In questo modo, Toyota garantirà che atleti, volontari e organizzatori abbiano accesso alla flotta di mobilità più inclusiva e sostenibile mai vista ai Giochi Olimpici e Paralimpici.