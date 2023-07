TP-Link Archer Air: eleganza premium e connettività avanzata per la casa e l’ufficio

TP-Link, leader nel settore del networking consumer e professionale, annuncia l’arrivo in Italia della sua nuova gamma Archer Air. Questa collezione di dispositivi di connettività introduce un design minimalista e ultrasottile, combinato con prestazioni di alto livello e tecnologia di ultima generazione. Il nuovo Router Archer Air R5 e l’Extender Archer Air E5 rappresentano una rivoluzione nel mondo dei dispositivi WiFi, offrendo forme eleganti che si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o lavorativo.

Uno dei punti di forza dei nuovi dispositivi Archer Air è la loro versatilità di installazione. Grazie al doppio sistema di fissaggio, è possibile utilizzare adesivi 3M o una staffa dedicata per fissarli alla parete, evitando così ingombri su mobili e scrivanie. Questo permette di creare un campo di copertura wireless stabile ed efficiente, offrendo prestazioni ottimali in tutta la casa o l’ufficio.

I router Archer Air R5 e gli extender Archer Air E5 sono dotati di antenne intelligenti e tecnologia WiFi 6, consentendo di allestire reti ad alte prestazioni che possono connettere qualsiasi dispositivo WiFi, come computer, smartphone, tablet, elettrodomestici smart e soluzioni per la smart home. Inoltre, l’Archer Air R5 può funzionare sia separatamente che in abbinamento all’Extender Air E5 per formare una rete EasyMesh estesa e senza interruzioni. È possibile acquistare l’Archer Air R5 anche nel kit 3-pack, che include un router e due extender. Per semplificare ulteriormente la configurazione, le unità Air incluse nel kit sono già preimpostate dal produttore, garantendo una sincronizzazione automatica una volta installato l’Archer Air R5.

Uno dei tratti distintivi dei dispositivi Archer Air è la loro dimensione compatta. Con soli 210×148×8 mm, sono sottili quanto uno smartphone e presentano una scocca bianca con angoli arrotondati, creando un design elegante e moderno. Sul fronte, sono dotati di un LED di stato e un pulsante WPS 2-in-1, mentre sul profilo inferiore si trova la presa di alimentazione USB type C.

La tecnologia WiFi 6 AX3000 integrata nei dispositivi Archer Air offre prestazioni di connettività all’avanguardia per soddisfare le esigenze di comunicazione, intrattenimento e sicurezza attuali. Le antenne integrate utilizzano algoritmi di beamforming intelligenti per individuare automaticamente la posizione dei dispositivi connessi e garantire un segnale wireless stabile e potente, persino negli angoli più remoti della casa. Inoltre, l’estensione del segnale WiFi può essere gestita autonomamente dall’Archer Air o personalizzata per adattarsi alla disposizione degli ambienti su uno o più piani.

Un’altra funzionalità interessante dei dispositivi Archer Air è la QoS (Quality of Service), che consente di assegnare in modo intuitivo e rapido una maggiore ampiezza di banda ai dispositivi che ne hanno maggiormente bisogno. Ad esempio, un computer durante un meeting di lavoro o un tablet mentre si visualizza un contenuto multimediale in streaming potranno godere delle migliori performance.

La sicurezza della rete è una priorità per TP-Link, e la gamma Archer Air non fa eccezione. Grazie alla tecnologia TP-Link HomeShield, i dispositivi offrono una protezione completa contro qualsiasi tentativo di intrusione. Il sistema identifica i dispositivi IoT connessi e ne monitora in tempo reale le performance di sicurezza. Inoltre, il firewall integrato blocca gli accessi non autorizzati, crittografa i dati e protegge la rete da attacchi e pericoli cibernetici.

I genitori troveranno utile l’evoluta funzionalità di parental control offerta dagli Archer Air. È possibile impostare un profilo utente per ogni membro della famiglia e limitare i contenuti e il tempo di utilizzo in base all’età. Ad esempio, è possibile programmare lo spegnimento automatico della connessione impostando un orario di buonanotte. Inoltre, i report dettagliati consentono di analizzare l’uso della rete WiFi e il comportamento di ogni dispositivo connesso.

Per personalizzare ulteriormente il funzionamento dei dispositivi Archer Air, TP-Link mette a disposizione l’app gratuita TP-Link Tether per smartphone e tablet Android e iOS, oltre a un’interfaccia Web intuitiva accessibile da qualsiasi browser Internet.

La gamma Archer Air sarà disponibile presso le principali catene di elettronica di consumo e su Amazon a partire da agosto. I prezzi al pubblico saranno i seguenti: l’Archer Air R5 sarà venduto a 149,99 €, l’Archer Air E5 a 139,99 €. Sarà inoltre possibile acquistare il kit composto da 1 Archer Air R5 e 2 Extender Archer Air E5 al prezzo di 399,99 €.