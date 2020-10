TP-Link Archer VR400 V3, il modem router veloce per il wireless entertainment

TP-Link amplia la propria gamma di modem router DSL con un modello dal design compatto e con caratteristiche tecniche di alto profilo: Archer VR400 V3.

Dedicato a chi desidera una connessione stabile, veloce ed estesa per l’entertainment domestico, ma anche per lavorare e studiare da casa, Archer VR400 V3 vanta un look molto curato e diverso dai soliti device di networking, che badano alla sostanza ma molto poco alla forma. Questo nuovo dispositivo, invece, non trascura nulla: un design moderno, sottile, curato e piacevole alla vista.

Archer VR400 V3 non scende a compromessi in fatto di prestazioni: il Modem Router è infatti la soluzione ideale per sfruttare al meglio le connessioni fibra-rame (FR-VDSL) fino a 100Mbps, mentre sul fronte del Wi-Fi il device raggiunge 1.2Gbps di velocità sommando le connessioni Dual Band a 2.4 GHz e 5 GHz: tutto ciò si traduce in una connettività rapida, reattiva e affidabile, sia verso Internet sia all’interno della rete domestica, sempre più ricca di dispositivi di lavoro, intrattenimento e smart home.

Caratteristica di punta di Archer VR400 V3 è l’integrazione della tecnologia TP-Link OneMesh, che permette di realizzare reti wireless mesh con una gestione intelligente del traffico di rete. Abbinando il Router ad un Extender della gamma TP-Link OneMesh è infatti possibile creare reti molto estese, anche su più piani, estremamente veloci ed affidabili.

Grazie alla tecnologia TP-Link OneMesh è possibile muoversi per i diversi ambienti di casa o ufficio senza che i dispositivi si disconnettano o percepiscano rallentamenti. Infatti, la rete generata da Router ed Extender è univoca, quindi i dispositivi possono connettersi in modo fluido al punto di accesso che garantisce le migliori prestazioni in ogni momento, senza che ci siano zone d’ombra prive di segnale.

Archer VR400 V3 supporta anche tecnologie avanzate come il Beamforming, che indirizza le onde radio direttamente verso i dispositivi connessi, e lo standard MU-MIMO, che consente al router di interfacciarsi e gestire più dispositivi contemporaneamente, per un incremento netto nelle performance di tutta la rete. Infine, le 4 porte Gigabit LAN di Archer Vr400 permettono di connettere dispositivi come PC desktop,console di gioco, smart TV e godere di tutta la stabilità e velocità di una connessione cablata.

TP-Link Archer VR400 V3 è disponibile da 1 novembre 2020 al prezzo ufficiale di 69.90 euro.