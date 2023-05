TP-Link Deco XE75: La soluzione avanzata per una connessione Wi-Fi stabile e veloce in tutta la casa

Sei frustrato dalla mancanza di una connessione Wi-Fi stabile e veloce in diversi ambienti della tua casa? La società leader nel settore del networking consumer e professionale, TP-Link, ha sviluppato una soluzione rivoluzionaria per risolvere questo problema. Con il sistema mesh Deco XE75, finalmente potrai godere di una connessione wireless affidabile e performante in ogni angolo della tua abitazione, senza interruzioni o perdite di segnale.

Il Deco XE75 sfrutta la tecnologia Wi-Fi 6E, che permette a due unità di coprire fino a 1.500 metri quadrati di superficie con un segnale wireless stabile e potente. Se la tua casa è ancora più grande, puoi estendere la copertura fino a 2.000 metri quadrati aggiungendo una terza unità. Questa tecnologia sfrutta la banda di frequenza 6 GHz dedicata ai dispositivi Wi-Fi 6E, evitando interferenze e rallentamenti causati dai dispositivi più vecchi. Grazie a tre bande Wi-Fi combinate, il sistema Deco XE75 raggiunge una velocità totale di 5400 Mbps, permettendoti di collegare simultaneamente fino a 200 dispositivi wireless. Inoltre, la tecnologia Mesh AI-Driven consente alle unità Deco XE75 di lavorare sinergicamente per creare un ambiente di rete unificato, garantendo le migliori prestazioni in ogni punto della casa senza necessità di cambiare punto di accesso o inserire nuove credenziali di rete.

Ma il Deco XE75 non si limita solo alla connessione rapida e affidabile. È in grado di supportare agevolmente anche le smart home più complesse, inclusi sistemi di sicurezza, videocamere, sensori elettrodomestici connessi, smartphone, console di gioco, computer e smart TV. La tecnologia TP-Link HomeShield offre un alto livello di sicurezza, proteggendo la tua rete da possibili tentativi di infiltrazione esterni. Inoltre, le funzioni di parental control ti consentono di gestire l’accesso alla rete per i membri più giovani della famiglia, offrendo un ambiente digitale sicuro e protetto.

Una delle caratteristiche distintive dei dispositivi Deco di TP-Link è la facilità di installazione e configurazione. Basta collegare una delle unità Deco XE75 alla tua rete e seguire i semplici passaggi dell’app gratuita Deco per iniziare a navigare immediatamente, condividere dati e sfruttare appieno tutte le potenzialità della tua nuova rete ad alte prestazioni. Grazie alla velocità Gigabit, potrai accedere a contenuti ad altissima risoluzione, esplorare mondi virtuali grazie alla realtà virtuale e utilizzare applicazioni ad alta intensità di banda senza sperimentare congestioni di rete o cali di prestazioni.

Il sistema Deco XE75 di TP-Link è altamente scalabile e compatibile con tutti i modelli della gamma Deco. Puoi personalizzare la tua rete domestica in base alle tue esigenze, espandendola fino a un massimo di 10 unità Deco. Inoltre, grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa, puoi gestire la tua rete anche attraverso comandi vocali, attivando funzioni come QoS (Quality of Service) e Parental Control.