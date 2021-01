TrackDayR: Polini entra nel mondo dei videogiochi

Il sogno diventa reale: la passione per i motori si trasforma in realtà grazie alla collaborazione con MadCow che crea un videogame con scooter Polini. TrackDayR, è un gioco che offre il più alto livello di realismo mai provato, grazie a una fisica realistica e un’incredibile grafica. Tutto questo si traduce in massima immersione di gioco e realismo puro.

Si tratta di un videogame diverso da tutti gli altri titoli inerenti al mondo delle due ruote: una novità assoluta con protagonista Polini e i suoi Zip preparati da gara. Oltre alle moto 4T e 2T, i giocatori possono scegliere di vivere l’adrenalina virtuale con Ohvale GP-0, varie superbike con più livelli di preparazione, ma soprattutto di divertirsi con gli scooter.

L’utente potrà divertirsi sui migliori tracciati nazionali e giocare in 4 diverse modalità:

TrackDay Offline (turni in solitaria) e Online (come un vero e proprio Trackday);

(turni in solitaria) e Online (come un vero e proprio Trackday); TimeAttackR per centrare il tuo best lap ed entrare in una classifica mondiale sfidando il pilota più veloce;

per centrare il tuo best lap ed entrare in una classifica mondiale sfidando il pilota più veloce; RACE modalità gara vs intelligenza artificiale;

modalità gara vs intelligenza artificiale; RACE gara online multiplayer per sfidare i propri amici.

Caratteristica che valorizza TDR è l’open modding, ovvero la possibilità da parte dei giocatori con skills nella modellazione 3D di creare e aggiungere modelli di moto e circuiti e condividerli con la community. Il videogame sarà disponibile nel 2021 attraverso la piattaforma STEAM in versione ad accesso anticipato (alcune modalità saranno disponibili solo dopo il lancio).