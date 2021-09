“Train harder, run longer”: la nuova collezione Macron F/W 2021-2022

Una filosofia immutata negli anni che ha permesso di realizzare la nuova collezione Macron Run&Train Fall Winter 2021-2022, oggi ufficialmente presentata dal brand italiano.

La collezione nasce dall’attenta ricerca di tessuti di alta qualità, realizzati per durare nel tempo e per mantenere inalterate le proprie caratteristiche tecniche e di vestibilità. Una filosofia di #produzione consapevole, che attraverso la qualità e durabilità del capo ottimizza l’utilizzo delle risorse scelte, limitando i consumi.

I capi della nuova collezione Macron Run&Train Fall Winter 2021-2022 rappresentano il top per qualità e tecnicità dei tessuti, vestibilità, praticità, leggerezza, design esclusivo, cura e attenzione dei dettagli. Tutte caratteristiche che sono cercate e volute da chi pratica attività all’aria aperta e che ha l’esigenza di indossare un abbigliamento performante e allo stesso tempo pratico e confortevole.

Da questa premessa nascono le tecnologie ed i tessuti #macron che fanno la differenza. Come Dryarn, microfibra innovativa e filato più leggero al mondo, traspirante e termoregolatore. O il consolidato e sempre innovativo MDrySystem, che asciuga rapidamente garantendo al contempo morbidezza e comfort a contatto con la pelle. Ancora, MWarmSystem è un sistema di fibre tessili dotato di proprietà termoprotettive utilizzato sui capi prettamente invernali, che mantiene al riparo dal freddo assicurando al contempo traspirabilità e leggerezza.

Abbigliamento all’avanguardia dal design accattivante e distintivo, grazie a colori vivaci, grafiche ricercate, accessori pratici e al contempo eleganti. Un’ampia gamma di capi, per uomo e per donna, che vanno dalle giacche antipioggia e antivento alle maglie a collo alto, dalle t-shirt alle felpe, dai pantaloni ai microshort.

La linea Macron Run&Train rappresenta il meglio per chi vuole vivere la propria passione e si rivolge in maniera trasversale sia all’atleta ‘pro’ che all’amatore. Dal runner più ‘esigente’ a chi ha scoperto il piacere della corsa e anche della camminata sportiva. A far da trait d’union a tutto questo il Macron Hero, logo distintivo del brand italiano che oltre a caratterizzare ogni capo della collezione esprime dinamismo, determinazione, passione e gioia. Valori ed emozioni condivisi da tutti coloro che amano lo sport e desiderano il meglio per esprimere la propria passione.

I capi della nuova collezione Macron Run&Train Fall Winter 2021-2022 sono disponibili in tutti i Macron Store, sul sito e all’interno dei principali negozi specializzati.