Trials of Mana, disponibile la demo giocabile

Square Enix Ltd. invita i giocatori a iniziare il loro epico viaggio in Trials of Mana in una demo giocabile gratuita già disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM in vista del 24 aprile, data d’uscita del gioco.

La demo dell’attesissimo GdR d’azione permette ai giocatori di visitare il vasto mondo fantasy del gioco, selezionare i loro tre personaggi preferiti tra i sei eroi unici disponibili e partire per un viaggio emozionante in cui dovranno sconfiggere le forze del male. Sarà possibile provare ciascun personaggio giocando all’inizio delle loro storie e scoprendo come finiranno per intrecciarsi mentre combattono contro dei terribili nemici. I giocatori potranno anche continuare la loro avventura trasferendo i dati della demo al gioco completo.

I fan che non sanno ancora quale scegliere per il loro gruppo in Trials of Mana possono fare un test della personalità e scoprire qual è l’eroe più adatto per loro. Con pochi secondi per rispondere a ciascuna domanda, i giocatori dovranno reagire d’istinto per scoprire quale eroe si addice di più alla loro personalità. I membri di Square Enix Members che completano il test riceveranno anche degli avatar speciali dei personaggi da mostrare a tutti. Per fare il test della personalità di Trials of Mana, visita: https://trialsofmana.square- enix-games.com/it/quiz/

Trials of Mana sarà disponibile per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e STEAM® dal 24 aprile 2020.

