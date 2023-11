Tributo Italiano: Alfa Romeo presenta la prima serie speciale globale di gamma

Da adesso è possibile ordinare la prima serie speciale globale di gamma: Tributo Italiano. Disponibile nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, questa edizione esclusiva celebra le radici del marchio Alfa Romeo, rappresentando la massima espressione del know-how italiano e della sportività.

Tra le principali caratteristiche distintive di Tributo Italiano, condivise dai tre modelli, troviamo la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit coordinato con il colore della carrozzeria, la nuova bandierina tricolore sulla calotta degli specchi e le personalizzazioni degli interni. Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano occupano posizioni di prestigio nelle rispettive gamme e sono proposte esclusivamente in tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa), abbinate al tetto nero, che può essere anche apribile su Tonale e Stelvio (optional).

Elementi distintivi come la griglia frontale con inserto a forma di “V” (nera per Giulia e Stelvio, in Dark Miron per Tonale) e cerchi in lega da 21” per Stelvio, nuovi da 19” per Giulia e da 20″ per Tonale, tutti nelle versioni top di gamma, contribuiscono a conferire un look esterno unico e audace. La serie speciale vanta anche pinze freno Brembo rosse, sottolineando ulteriormente la sua indole sportiva.

Il C-SUV Alfa Romeo presenta dettagli distintivi come skid plate e inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, fari Full-LED Matrix adattivi e doppi terminali di scarico cromati sulla versione Plug-In Hybrid Q4.

L’anima sportiva sportivo caratterizza anche gli interni dei tre modelli Tributo Italiano, con nuovi sedili sportivi in pelle nera trattati in modo traforato con accenti in rosso, e un logo distintivo ricamato sui poggiatesta anteriori. Le cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta aggiungono ulteriore tocco di sportività. Il Tonale Tributo Italiano offre inoltre una nuova fascia della plancia “carbon design” con logo Alfa Romeo illuminato e battitacco in alluminio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Giulia e Stelvio Tributo Italiano sono disponibili con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV o il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. È inoltre disponibile il Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Sul Tonale Tributo Italiano, i clienti possono scegliere tra il motore ibrido (benzina/elettrico) 1.5 da 160 cavalli con cambio automatico TCT a 7 rapporti o il propulsore Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV (disponibile a breve), che offre oltre 80 km di autonomia in modalità totalmente elettrica per la massima mobilità quotidiana, oltre a una autonomia complessiva di oltre 600 km per affrontare lunghe distanze extraurbane, garantendo al contempo 280 CV di potenza complessiva per un’esperienza di guida dinamica e sportiva con il marchio Alfa Romeo.