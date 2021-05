Triumph e Beeline: navigazione smart

Una nuova partnership tra Triumph e Beeline, il pluripremiato brand di navigatori, per non pensare alla strada ma solo al piacere di guida.Triumph Beeline è progettato per offrire ai motociclisti Triumph tutti i vantaggi di un sistema di navigazione intuitivo e, soprattutto, facile da usare.

L’elegante design in alluminio sfoggia il logo Triumph inciso al laser ed è costituito da una resistente struttura antiurto e impermeabile IP67 il che lo rende il compagno di viaggio perfetto per ogni Triumph, ed in particolare per la gamma Bonneville.

La facilità d’uso è una delle caratteristiche principali di questo nuovo navigatore, che può essere montato in modo sicuro e in pochissimi secondi su qualsiasi motocicletta grazie al pratico sistema a sgancio rapido twist-lock e al supporto a cinghia elastica fornito di serie. Usare Triumph Beeline è più facile che montarlo: basterà semplicemente scaricare l’app gratuita Beeline, associarla al navigatore, scegliere la destinazione e premere “go”, il tutto senza bisogno di togliersi i guanti. Una guida rapida è inclusa nella confezione per rendere il tutto ancora più semplice.

Il display retroilluminato fornisce al pilota indicazioni chiare e puntuali in tutte le condizioni di luce, rendendo molto intuitivo seguire le istruzioni di navigazione. Il pilota è in grado di scegliere tra due modalità di navigazione: Route, che fornisce una navigazione turn-by-turn, e Compass, che permette al pilota di seguire le indicazioni di una bussola per raggiungere la destinazione desiderata.

Triumph Beeline fornisce una copertura di navigazione internazionale nei seguenti paesi: Regno Unito, Europa, USA, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

L’interfaccia utente fornisce anche informazioni aggiuntive grazie a funzioni come: tachimetro, orologio e computer di bordo, tracciamento e condivisione del percorso e importazione del percorso GPX.

La durata della batteria è di 30 ore e grazie al pratico cavo di ricarica USB è impossibile rimanere senza energia. Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, 12 mesi in più rispetto agli standard Beeline e permette aggiornamenti gratuiti a vita di app e software.

Triumph Beeline è già disponibile nei concessionari Triumph.