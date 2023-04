Triumph Motorcycles: la collezione di abbigliamento arriva nelle concessionarie

La nuova collezione di abbigliamento tecnico, casual e merchandising di Triumph Motorcycles sarà presto disponibile in tutte le concessionarie Triumph Motorcycles in Italia. La collezione arriva in concomitanza con la primavera e l’inizio della “stagione della moto”, dando la possibilità agli appassionati del costruttore britannico di scoprire le novità del 2023. I capi della collezione seguiranno lo stile e la cura per i dettagli che caratterizzano le motociclette Triumph.

La nuova collezione 2023 consolida ulteriormente la filosofia e l’approccio di Triumph Motorcycles ossia quella di progettare capi d’abbigliamento disegnati in esclusiva ed in perfetto abbinamento per le diverse categorie di moto, con l’ambizione di offrire alla clientela sempre il meglio.

Chi acquista una Triumph, non lo fa solo tenendo in considerazione il design, la qualita’ costruttiva, le performance o l’affidabilita’, ma effettua anche una scelta di stile personale. Lo stesso approccio viene seguito nella progettazione della gamma di abbigliamento, sia casual che tecnico, che da sempre rappresenta un punto di differenziazione del costruttore di Hinckley.

Partendo da questo, la collezione di quest’anno amplia e aggiorna l’offerta di capi tecnici per proporre una scelta ancora più vasta di tonalità e colori per i principali articoli best-seller.

La crescente popolarita’ della categoria Adventure/Touring, basata su modelli dalla personalita’ spiccata come Tiger 900 e Tiger 1200, ha influito sulla decisione di potenziare l’offerta in questa categoria, introducendo nuovi capi e una nuova colorazione chiara, richiesta in particolare dai mercati con clima più temperato come l’Italia.