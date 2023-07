Triumph Motorcycles lancia le edizioni speciali Tiger 900 Aragón Edition

Nell’estate del 2022, il pilota spagnolo Iván Cervantes ha stupito il mondo delle competizioni offroad conquistando il primo posto nel raid Baja Aragón. Un anno dopo, Triumph Motorcycles rende omaggio a questo eccezionale atleta presentando due nuovi modelli di motociclette: la Tiger 900 Rally Aragón e la Tiger 900 GT Aragón.

Disponibili esclusivamente per il 2023, queste edizioni speciali sono dotate di un equipaggiamento esteso e di una livrea sportiva ispirata alla moto da corsa utilizzata da Iván. La sua performance dominante, guidando una Tiger 900 Rally Pro, ha permesso a Cervantes di completare i 450 km di gara con un vantaggio sbalorditivo di un’ora e 6 minuti sui concorrenti della stessa categoria. Questo risultato conferma le solide capacità offroad della moto e la sua affidabilità nel fronteggiare un percorso tortuoso ed estremamente impegnativo.

Entrambe le nuove “special editions” Tiger 900 Aragón offrono tutte le tecnologie, le prestazioni e i contenuti tecnici dei modelli di punta Rally Pro e GT Pro, ma con caratteristiche specifiche. La livrea delle moto è particolarmente elaborata e sportiva, ispirata al mondo delle competizioni. Inoltre, dispongono di un equipaggiamento esteso in termini di robustezza e protezioni per l’uso offroad.

La Tiger 900 Rally Aragón presenta una combinazione di colori composta da Matt Phantom Black, Matt Graphite e Crystal White, con accenti evidenti di Racing Yellow e una nuova sella con una colorazione unica. Dall’altra parte, la GT Aragón adotta un approccio simile ma con un aspetto più elegante, pur mantenendo un carattere dinamico. Oltre alla nuova sella bicolore, la sua livrea si caratterizza per le tonalità Diablo Red, Matt Phantom Black e Crystal White.

Per quanto riguarda la maneggevolezza, la versione GT Aragón è dotata di forcelle regolabili Marzocchi da 45 mm e di un mono posteriore con regolazione elettronica (idraulica e precarico). La Rally Aragón Edition, invece, monta forcelle Showa dalle prestazioni offroad impeccabili, ampiamente regolabili.

Entrambi i modelli includono di serie le barre in acciaio per proteggere il carter motore. Nel caso della Rally Aragón Edition, sono presenti anche protezioni estese che circondano il serbatoio nella parte superiore. La collezione di ben 65 Accessori Originali consente di personalizzare ulteriormente le moto, rendendole ancora più perfette per ogni tipo di utilizzo.

Considerando l’equipaggiamento di serie offerto, entrambe le nuove edizioni speciali presentano un posizionamento competitivo in termini di prezzo: €16.995 (prezzo consigliato) per la Tiger 900 Rally Aragón e €16.395 (prezzo consigliato) per la Tiger 900 GT Aragón.

Le motociclette Tiger 900 Aragón saranno disponibili presso tutte le concessionarie Triumph Motorcycles a partire dalla fine di luglio 2023.