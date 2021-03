Triumph Rocket 3 R e Rocket 3 GT Limited Edition: estreme ed esclusive

Ancora più carismatiche, dominanti e inconfondibili: le nuove Limited Edition di Rocket 3 R e Rocket 3 GT portano su strada prestazioni ed emozione di guida uniche attraverso uno stile ancora più dark e aggressivo.

La Rocket 3 R Black, her majesty, si presenta con ancora più personalità e stile grazie alla nuova livrea all-black con accenti opachi e lucidi sapientemente accostati, a formare un look ancora più compatto e intrigante che culmina nel logo Triumph nero e in rilievo ad adornare il serbatoio da 18L. La sorella Rocket 3 GT Triple Black adotta invece una livrea ancora più sofisticata giocata su 3 colorazioni tono su tono, che ne evidenziano l’approccio più rilassato.

I numerosi particolari all-black sono contornati da altri contenuti esclusivi, come il performante parafango anteriore in fibra di carbonio. Spettacolare il motore da 2.500 cc: ora è completamente nero, compresi gli scenografici collettori idroformati e il triplice silenziatore e i paracalore.

Il motore a 3 cilindri in linea da 2.500 non solo è il motore prodotto in serie appositamente per una #moto dalla più alta cubatura al mondo, ma è in grado di sviluppare il valore record di 221 Nm di coppia massima a soli 4.000 giri, con una erogazione lineare ed incredibilmente progressiva. Il picco di potenza si attesta alla ragguardevole soglia di 167 cavalli a 6.000 giri. L’accelerazione da 0 a 60 Miglia/h si completa in soli 2.73 secondi.

I distintivi collettori idroformati si snodano lungo la moto esaltandone il riconoscibile #design. Ingegnerizzati per ottenere il miglior flusso possibile, partono dalla testa del motore, passano nel catalizzatore e sfociano nel silenziatore a tre uscite (una a sinistra e due a destra) regalando un sound che emoziona per profondità e timbro.

Per migliorare il comfort del pilota e aumentare il livello di controllo delle prestazioni, Rocket 3 è dotata di una innovativa frizione a coppia assistita che permette – tra le altre cose – di guidare per lunghi periodi senza sforzi alla leva. Il cambio elicoidale a sei rapporti è stato pensato per garantire più fluidità, leggerezza e precisione rispetto a quelli ottenibili con un cambio normale gestire la grande coppia di questa nuova generazione di Rocket 3.

Anche la nuova gamma Rocket 3 presenta la ricercatezza di finiture e materiali tipica di #triumph, contribuendo al suo inimitabile stile. Fanno parte di questa attenzione i dettagli spazzolati come: il serbatoio scolpito con cinghia in acciaio spazzolato, il tappo serbatoio Monza in alluminio, il coperchio air-box in alluminio, il tappo olio in alluminio, le alette lavorate sui carter, la copertura della testata e della camma, i paratacchi e i fondelli di scarico e gli eleganti poggiapiedi pieghevoli con #design esclusivo a scomparsa.

Rocket 3 presenta un nuovissimo telaio in alluminio ottimizzato con un innovativo #design che contribuisce al risparmio di peso complessivo e offre un incredibile rapporto coppia/peso, oltre il 25% più alto rispetto alla concorrenza.

Inoltre, le nuove motociclette Rocket 3 sono dotate di sospensioni posteriori Showa completamente regolabili con serbatoio separato (estensione, compressione e precarico) e forcelle Showa regolabili da 47mm (estensione e compressione) per offrire comfort e controllo ed una guida coinvolgente in tutte le situazioni.

A completare l’innovazione ingegneristica di alto livello di cui sono dotate queste motociclette, si trovano le pinze Brembo Stylema, montate su entrambi i nuovi modelli Rocket 3. Si tratta di pinze leggere, compatte e dalle prestazioni elevate. Il nuovo design consente un maggiore flusso d’aria intorno alle pastiglie dei freni, che aiuta le pinze a raffreddarsi più rapidamente per offrire prestazioni ancora più costanti.

Le nuove Rocket 3 R Black e GT Triple Black saranno disponibili a partire dal mese di maggio, ad un costo aggiuntivo di 1.200 €.