Triumph Speed Triple 1200 RR: café racer da 180 CV

La nuova Triumph Speed Triple 1200 RR si inserisce in modo innovativo in una tipica tradizione inglese nel mondo automotive: quella di produrre veicoli in grado di coniugare eleganza e dettagli classici con le performance più emozionanti. Dedicata a tutti gli amanti dell’inimitabile personalità delle Speed Triple, motociclette dalle esuberanti prestazioni e nate per la strada, la nuova RR rappresenta un ulteriore passo avanti in termini di design e di performance: un modello unico e ancora più esclusivo, dal carattere originale. Una café racer fuori dagli schemi, per la più emozionante guida sportiva su strada.

Esteticamente, la carena anteriore, con un elegante proiettore circolare tipico della RR, caratterizza il design in modo estremamente personale. La cura del particolare è essenziale per un modello di questo livello, e per questo motivo l’intera sezione anteriore è stata mantenuta il più pulita ed ordinata possibile, evitando ogni potenziale caduta di stile.

Il serbatoio e la sezione centrale della moto contano su dettagli esclusivi quali gli inserti in carbonio, e che si ritrovano anche intorno al cockpit, cosi come in carbonio è il parafango anteriore. Già a prima vista, la RR risulta impeccabilmente rifinita.

Il propulsore, le cui componenti interne sono ottimizzate per ottenere potenza, coppia e linearità nella risposta a tutti i regimi, eroga una potenza massima di 180 cavalli a 10,750 giri e ben 125Nm di coppia a 9,000 giri. Inoltre, come per tutti gli inconfondibili triple di Triumph Motorcycles, la curva di erogazione è lineare e piena fin dai bassi regimi, per ottenere accelerazioni e riprese corpose e un allungo appagante fino agli alti regimi di rotazione. Il feeling con il comando del gas è immediatamente elevato grazie alla ridotta inerzia di rotazione.

Esattamente come per la Speed Triple 1200 RS, la nuova RR prevede una dotazione tecnologica avanzata che ha un duplice obiettivo: supportare il pilota rendendo la guida più efficace e sicura, ma anche ottimizzare il comportamento della moto nelle più differenti configurazioni di utilizzo.

Completamente a colori e con grafiche intuitive, il dashboard 5” TFT incorpora la funzionalità del My Triumph connectivity system. Compatibile con Android e IOS, consente il collegamento dello smartphone per effettuare/ricevere chiamate, ascoltare musica, navigare con input a frecce “turn-by-turn” (in partnership con Google) e utilizzare la GoPro. Tutte le funzioni sono visualizzate sul Quadro strumenti che include anche il lap timer per l’utilizzo in pista.

La RR è inoltre equipaggiata con l’ultima generazione di Cornering ABS e Cornering Traction Control, connessi alla piattaforma inerziale IMU che misura in tempo reale accelerazione, frenata, angolo di piega e numerosi altri parametri tra cui la modalità di guida selezionata.

Collegato al controllo di trazione lavora anche il controllo dell’impennata che utilizza algoritmi avanzati e raffinati.

Sono previsti 5 riding modes – Road, Rain, Sport, Rider (personalizzabile), e Track che prevede un ausilio minimo di ABS e TC. La selezione e configurazione delle modalità di guida avviene in modo facile e intuitivo tramite i comandi a joystick posti sui semi manubri.

Altro dispositivo efficace per rendere la guida su strada o in pista ancora più divertente è il cambio assistito Triumph Shift Assist up and down, che è stato sviluppato e ottimizzato con l’ausilio dei dati ottenuti dalla collaborazione con il Campionato Mondiale Moto 2.

Come per tutte le motociclette Triumph, la personalizzazione è un passaggio fondamentale: sono disponibili oltre 30 Accessori Originali, tutti sviluppati insieme alla RR per ottimizzarne stile, prestazioni e praticità. Sono coperti da 2 anni di garanzia senza limiti di percorrenza.

Prezzo di listino: € 20,600 franco concessionario, disponibile dall’inizio del 2022.