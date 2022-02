Triumph Speed Twin Breitling: una nuova edizione limitata

Nasce una nuova, prestigiosa collaborazione tra marchi iconici per stile e tecnologia, Breitling e Triumph Motorcycles, tramite una nuova, emozionante Speed Twin Limited Edition e un esclusivo orologio Breitling Top Time.

Costruttori riconosciuti a livello globale per la propria leadership nel design e nella progettazione di prodotti leader nei propri ambiti di riferimento, da un lato Breitling ha ricoperto un ruolo pionieristico nello sviluppo dei cronografi moderni, dall’altro Triumph Motorcycles ha dato uno straordinario impulso al mondo del motociclismo.

Sulla base di questa indiscutibile heritage in comune e mossi dalla stessa sconfinata passione per l’eccellenza, le performance e la bellezza delle forme, Breitling e Triumph incarnano tramite questa nuova collaborazione una tensione comune verso il futuro nelle rispettive arene competitive: queste due affascinanti Triumph Breitling editions ne sono una prima concreta trasposizione.

La Breitling limited edition della Speed Twin include componenti di elevata qualità realizzati a macchina quali ad esempio la leva della frizione e altri dettagli anodizzati. Ad aumentare il valore percepito delle finiture, la firma Breitling fa bella mostra di sé su alcuni di questi componenti. La sella è realizzata in pelle traforata nera, con una pregevole cucitura grigia a contrasto, per richiamare il cinturino in pelle del cronografo Breitling. Una elegante “B” ricamata sulla porzione dedicate al passeggero esalta la distintività della sella. La personalizzazione Breitling prosegue nella grafica del quadro strumenti circolare, realizzata prendendo ispirazione dallo stile dei cronografi.

Produzione limitata a 270 esemplari a livello mondiale

Ogni esemplare è identificato da un numero di serie univoco posizionato sulla piastra di sterzo, e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO di Triumph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. La scelta delle 270 unità celebra il tipico schema di accensione del bicilindrico parallelo della Speed Twin.

Le Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition saranno disponibili in Italia a partire da maggio al prezzo di € 19.000 fc.