Triumph Tiger Sport 660: una nuova prospettiva nel segmento “dual sport”.

Esattamente come accaduto per la Trident 660, lanciata con grande successo all’inizio del 2021, la nuova Tiger Sport 660 è stata progettata per offrire un nuovo punto di vista all’interno di un segmento di mercato consolidato, quello delle dual sport a vocazione stradale. All’interno di uno scenario di categoria densamente popolato, la nuova Tiger Sport punta a rappresentare la prima scelta per chi cerca la massima versatilità, un elevato piacere di guida, e costi competitivi. Dal commuting urbano ai viaggi sulle lunghe distanze, la Tiger Sport 660 è pronta a soddisfare le esigenze di un’ampia categoria di clienti: dai giovani motociclisti desiderosi di entrare nella famiglia Triumph, a chi cerca una compagna di viaggio affidabile e divertente in ogni situazione, fino a chi decide di tornare in sella intrigato da una proposta dalla forte personalità.

Oltre ad essere l’unico triple del segmento, il motore da 660 cc della Tiger Sport 660 è anche al vertice per prestazioni. Il picco di coppia di 64Nm a 6,250 giri e quello di potenza di 81 CV a 10,250 giri rendono la nuova Tiger Sport 660 la moto più brillante rispetto ai concorrenti diretti, garantendo ad esempio una ripresa ottimale anche quando si viaggia in coppia e a pieno carico, o ci di districa nel traffico della grande città. Combina perfettamente facilità di utilizzo con un carattere grintoso, quando richiesto dal comando del gas elettronico.

L’acceleratore ride-by-wire interpreta infatti in modo raffinato e fedele le sollecitazioni del pilota, mentre il cambio a 6 rapporti è ottimizzato per rendere possibile il massimo divertimento in ogni condizione di guida. La voce inconfondibile del 3 cilindri Triumph viene sprigionata dal compatto sistema di scarico basso, con un corto terminale in acciaio inossidabile.

Omologato Euro 5, efficiente e parco nei consumi, il motore può essere dotato di kit di depotenziamento (reversibile a piena performance) per motociclisti provvisti di patente di guida A2.

La moto è stata progettata per rispettare una tradizione di Triumph Motorcycles quando si parla di handling: una moto agile e dinamica. La sella doppia ha un piano di seduta per il pilota a soli 835mm da terra e l’ergonomia è studiata per accogliere agevolmente anche il passeggero. Gestire la moto nelle manovre da fermo o a bassa velocità è intuitivo anche grazie alla compattezza del telaio.

Altro tipico punto di forza di ogni Triumph è l’attenzione alla ciclistica, che è sempre di elevata qualità. Il feeling è sportivo e pensato per regalare divertimento tra le curve, ma supporta perfettamente anche l’utilizzo turistico e in coppia. All’anteriore, la Tiger Sport 660 è equipaggiata con una unità USD da 41mm griffata Showa, con 150mm di escursione. Al posteriore lavora un mono ammortizzatore monoshock dello stesso produttore, che può essere regolato per la guida in coppia o per solo pilota. Il precarico è regolabile.

I cerchi sono da 17” pollici, a 5 razze e in alluminio, e contribuiscono alla notevole agilità della Tiger. Le ottime Michelin Road 5 di primo equipaggiamento garantiscono elevate prestazioni su asciutto e bagnato, mentre la frenata viene affidata a 2 dischi da 310 mm by Nissin, a doppio pistoncino, con leva al manubrio regolabile.

Il serbatoio contiene fino a 17 litri di carburante, garantendo elevata autonomia, mentre il design aerodinamico del parabrezza, regolabile in altezza con una sola mano anche in movimento, offre al pilota una protezione elevata dal vento e dagli agenti atmosferici avversi.

La competenza turistica viene ulteriormente evidenziata dai supporti per le valigie laterali rigide (ognuna in grado di accogliere un casco full face) che sono discretamente integrati nel design del codone, accogliendo i bagagli in modo elegante e sicuro ma lasciando la linea estremamente pulita quando vengono rimosse. Per incrementare la capacità di carico, è disponibile anche un capiente bauletto da ben 47 litri che consente di stivare 2 caschi integrali. Borse laterali e topcase sono disponibili in body colour.

La Tiger Sport 660 è dotata di un pacchetto elettronico leader di categoria, a cui si accede tramite il dashboard multi-funzione con schermo a colori TFT, l’unico nel panorama competitivo. Il design è elegante, compatto e minimale, e il software installato è pronto a connettersi con il My Triumph connectivity system, che rende possibile la navigazione a frecce, il controllo dell’action cam GoPro, l’ascolto della musica e l’utilizzo dello smartphone per effettuare o ricevere chiamate. Il tutto coadiuvato dai comandi al manubrio in modo del tutto intuitivo e sicuro.

Sempre al top del segmento è la disponibilià dei 2 riding modes, Road e Rain, che intervengono a modificare la modalità di attivazione del controllo di trazione e la risposta del comando del gas, aumentando la confidenza in ogni condizione di asfalto. Se lo si desidera, il controllo di trazione può venire disattivato.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida, la Tiger Sport 660 è equipaggiata con una frizione antisaltellamento azionata da una leva particolarmente leggera e confortevole, non affaticante in particolare nella guida nei centri urbani.

Per massima efficienza e durata nel tempo, l’illuminazione è completamente a LED e include pratici indicatori di direzione con funzione di disattivazione automatica.

La scelta delle colorazioni prevede 3 schemi cromatici: l’elegante Lucerne Blue e Sapphire Black, la brillante Korosi Red e Graphite con grafiche sportive, o la più discreta Graphite e Black.