Triumph Trident Triple Tribute: un omaggio a un mito delle competizioni

Triumph Motorcycles presenta la nuova Trident 660 Triple Tribute, un’edizione speciale caratterizzata da grafiche sportive e contemporanee che ricordano l’iconica colorazione racing Triumph in bianco, blu e rosso, e da una dotazione di serie completa che include Triumph Shift Assist.

La Trident Triple Tribute, disponibile solo per un anno, presenta un nuovo schema grafico distintivo che si ispira a “Slippery Sam”, la Trident che ha scritto pagina gloriose della storia racing del Brand Britannico vincendo cinque Tourist Trophy consecutivi all’Isola di Man.

L’inconfondibile design del serbatoio presenta una grafica di ispirazione racing e il numero 67 attorno ai caratteristici spazi per le ginocchia, adattandosi alle linee fluide della sella. Con un’attenzione impeccabile ai dettagli, la nuova Trident 660 presenta il badge Triumph sia sul faro anteriore sia sul fanale posteriore, con alcuni rimandi al logo su tappo del serbatoio, morsetto del manubrio e sulla strumentazione, oltre al badge Trident in alluminio con dettagli lavorati a diamante.

Conforme alle normative Euro 5, il motore eroga 81 CV di potenza massima a 10.250 giri/min, con un’erogazione progressiva, fluida e lineare, e 64 Nm di coppia massima a 6.250 giri/min. Per il mercato europeo è disponibile anche il kit di depotenziamento A2, che include una manopola APS specifica e una messa a punto del motore unica, che limita la potenza massima a 47 CV (o 35 kW) e una coppia massima a 59 Nm. La moto può essere depotenziata presso qualsiasi Concessionario Triumph.

Il cambio fluido a sei rapporti della Trident, unito alla trasmissione finale, è pensato per rendere l’esperienza di guida unica e divertente, grazie anche all’aggiunta del Triumph Shift Assist di serie in questa Special Edition.

Il modello, già ai vertici della sua categoria, ha un equipaggiamento di altissimo livello, tra cui le forcelle rovesciate Showa nere con un’escursione di 120mm all’anteriore e un monoammortizzatore Showa regolabile nel precarico con leveraggio, con un’escursione di 133,5mm sul posteriore.

L’equipaggiamento viene completato con freni Nissin a due pistoncini con doppio disco da 310mm e pneumatici Michelin Road 5 che danno al pilota fiducia in qualsiasi condizione atmosferica. La Trident presenta inotlre un telaio dedicato con struttura tubolare in acciaio, barre leggere in alluminio conico e ruote dal look sportivo in alluminio fuso da 17”: grazie anche all’equipaggiamento di alta qualità, questo modello è particolarmente agile e facile da guidare.

Il prezzo della nuova Trident Triple Tribute è di € 8.595 (F.C.), disponibilità delle prime unità in rete a partire da aprile 2024.