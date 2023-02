Tromox rilancia la sua presenza in Italia con UKKO S

Sarà UKKO S il modello di punta del marchio Tromox che, a seguito di un accordo con FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) dal maggio prossimo, distribuirà la moto elettrica attraverso la rete vendita della società bolognese composta da oltre sessanta rivenditori nel segmento moto e scooter.

Il produttore cinese rilancia così la sua presenza sul territorio nazionale e lo fa con una moto di chiara ispirazione sportiva e dal look aggressivo. Forte di motore montato in posizione da 4kw nominali, che raggiunge gli 8 kw di picco, l’UKKO S raggiunge una velocità massima di 90 km/h e può arrivare fino a 130 km di autonomia.

Le dimensioni compatte, le ruote da 14 pollici e la ciclistica di stampo racing assicurano poi maneggevolezza e divertimento in città. Completano la ricca dotazione il cruscotto digitale e il GPS, con il quale è possibile connettersi alla moto dalla specifica APP disponibile per iOS e Android.

UKKO S sarà proposto a un prezzo franco concessionario di euro 6.659,00, mentre la versione lite costerà 5.979,00 euro. Infine, l’accordo tra Tromox e FIVE, che produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti per la mobilità elettrica, prevede la distribuzione dei prodotti anche in Albania, Croazia e Malta oltre che in Italia.

Fabio Giatti, Amministratore delegato del gruppo FIVE, ha sottolineato la “soddisfazione di potere portare queste innovative moto elettriche in Italia, che ci completano in un segmento di mercato che sta crescendo significativamente e nel quale non eravamo presenti”.

“Con la nostra offerta di mercato – ha aggiunto Giatti – ci poniamo come il principale punto di riferimento di veicoli elettrici, dalla e-bike alle minicar passando per scooter e moto elettriche”.