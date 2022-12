Trust presenta la sua linea sostenibile CleverGreen

Dopo il successo del mouse wireless entry level più venduto di Trust YVI, YVI+ rappresenta un traguardo per l’azienda, il consumatore e il pianeta verso prodotti più eco-friendly.

Dal design semplice e lineare, con pulsanti a scatto silenziosi e interruttore on/off a risparmio energetico per ridurre ulteriormente il consumo di energia, il mouse YVI+ è infatti realizzato con l’83% di plastica riciclata e ha un packaging completamente privo di plastica, in cartone sostenibile certificato FSC.

Grazie alla batteria Duracell e ai chipset a basso consumo, gli utenti potranno inoltre godere di una durata extra della batteria, fino a 48 mesi di lavoro per la tastiera, e fino a 12 per il mouse.

Ma le novità eco non finiscono qui perché anche per altri due mouse Trust sono state presentate le versioni ecologiche in plastica riciclata e in confezioni completamente sostenibili: il comodo Fyda e l’ergonomico Bayo. Il Fyda ECO con e senza fili (rispettivamente a 22,99 e 29,99 euro) e il Bayo ECO con e senza fili (rispettivamente a 29,99 e 39,99 euro) sono già disponibili.

Queste novità confermano ancora una volta il percorso green intrapreso da diversi anni dall’Azienda. Trust ha già raggiunto infatti risultati significativi mettendo in atto alcuni cambiamenti smart: la sostituzione dei manuali cartacei con guide online per la maggior parte dei prodotti, la riduzione delle dimensioni delle confezioni e la rimozione della plastica al loro interno e dove non possibile, la sostituzione con plastica riciclata.

Tra le ultime novità sostenibili anche il set Trezo appena presentato – composto da mouse e tastiera wireless super silenziosi dalla filosofia green (valutazione 4* Clevergreen) – realizzato all’85% da materiali riciclati con confezione in cartone sostenibile.

Ha un’anima green anche il tappetino per mouse Boye realizzato con materiali riciclati, disponibile nella colorazione nero, verde e blu con finitura liscia.

Per spostare il proprio set da lavoro facilmente e in modo sostenibile, Trust presenta un’ampia gamma di borse ecologiche con diversi modelli e propone la borsa Bologna per laptop da 16 pollici prodotta riciclando fino a 11 bottiglie in PET. Disponibile in diverse colorazioni (verde, nero, blu e rosso) e rappresenta la compagna perfetta per ogni viaggio di lavoro. Più piccole ma sempre eco-friendly, la borsa Sydney per laptop da 14 pollici nella colorazione nero e la versatile Atlanta adatta a laptop fino a 15.6 pollici, realizzata riciclando 17 bottiglie in PET.

I prodotti sostenibili di Trust non finiscono qui e abbracciano tutte le categorie di prodotto. Per citarne altri abbiamo Exto, un supporto raffreddante per laptop (fino a 16 pollici) in alluminio con grande ventola da 180 mm e altezza regolabile che strizza l’occhio all’ambiente. Primo, la custodia folio per tablet da 10 pollici – disponibile nella colorazione verde e nero – che protegge il tablet da graffi e urti, realizzata riciclando 6,5 bottiglie in PET . E per restare sempre connessi, Trust propone Primo, il suo powerbank sostenibile con modelli da 20.000 mAh a 5.000 mAh tutti sostenibili (nella totalità sul sito è possibile trovare 4 powerbank green).

Tutti questi prodotti appartengono al progetto Clevergreen che segna l’inizio del processo di sostenibilità aziendale di Trust, che pone l’accento su quattro macro-temi: eliminare, ridurre, riciclare e certificare tutti i processi per la massima trasparenza così da garantire un sistema di riconoscimento del grado di ecosostenibilità di ogni prodotto.