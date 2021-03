Tucano: la nuova sfida per un futuro sostenibile

L’acqua è da sempre l’elemento più importante per la vita dell’uomo. La sua mancanza o abbondanza ha motivato migrazioni, lotte e conflitti di ogni genere. Con l’industrializzazione e la comparsa della plastica, questa fondamentale risorsa è in costante pericolo.

Presente in ogni angolo della terra e nemico numero uno, la plastica, che quotidianamente “semplifica” la nostra vita, ci fa pagare caro il prezzo trasformandosi ln rifiuto “eterno” e finendo in mari e oceani che ne diventano i maggiori raccoglitori. Le microplastiche, presenti tra i 200 e i 600 metri di profondità dei fondali, hanno dato vita alle terribili e ben note isole di plastica, di cui la più grande è la Great Pacific Garbage Pat, nell’oceano Pacifico, conosciuta come il sesto continente, a causa della sua estensione paragonabile a quella del Canada.

Per dare il proprio contributo a questa emergenza e in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua che si celebra il 22 marzo, il brand Tucano, azienda italiana conosciuta in tutto il mondo per i suoi accessori per l’elettronica e il tempo libero, presenta le COLLEZIONI ECO.

Il percorso green del marchio milanese è iniziato qualche anno fa grazie all’utilizzo di materiali riciclati dalle bottiglie in plastica. In pochi anni, questi prodotti sono arrivati a coprire il 50% delle collezioni.

Questa costante ricerca è andata di pari passo con lo sviluppo di nuove linee, stili moderni per prodotti che fossero all’avanguardia e capaci di interpretare la moda e i desideri del pubblico. Borse, zaini, sleeve e custodie per tutti i gusti

Le collezioni

Alcuni di questi materiali hanno dato vita ad interessanti collezioni del catalogo 2020-2021, in particolar modo la linea Bicolor in materiale tecnico riciclato dal PET, Collezione eco, realizzata in materiali riciclati dalla plastica. Le linee essenziali degli zaini dialogano con i dettagli curati e con i pannelli o le fasce in contrasto colore, studiati per attribuire una personalità decisa alla collezione. Protettivi e molto ben organizzati, gli zaini Bicolor sono concepiti intorno al concetto di ecologia e di protezione. La sintesi delle forme e dei materiali riciclati è il loro segno distintivo traducibile in design italiano e in amore per l’ambiente.

Il processo di riciclo

Ma in che modo la plastica può ottenere una seconda vita? Le bottiglie, recuperate dall’ambiente vengono sminuzzate, fuse e trasformate in filato grazie a una lavorazione a basso impatto ambientale. Naturalmente i nuovi materiali sono rintracciabili attraverso un codice di certificazione indispensabile per garantire un corretto iter del processo di riciclo.

La scelta più che mai consapevole di Tucano sostiene il valore di un’economia circolare indispensabile per un futuro in grado di rigenerarsi da solo. I consumi e gli sprechi sono le cause principali di questo disastro, sicuramente migliorabile con una politica meno consumistica e più ecosostenibile. Che ogni giorno sia la Giornata Mondiale dell’acqua.