Tucano Shake: la collezione per celebrare Alessandro Mendini

Si chiama Tucano Shake ed è l’iconica collezione dell’azienda milanese per celebrare la genialità di Alessandro Mendini grande nome del design e dell’architettura italiana che il 16 agosto avrebbe compiuto 89 anni.

La partnership tra Franco Luini, CEO di Tucano, e Alessandro Mendini, design e architetto di fama internazionale, racconta una lunga storia, tracciata da importanti prodotti e progetti, e generata dal know how del brand e dalla creatività dell’importante studio di design milanese. La collezione Tucano Shake, rappresenta il cardine di un interessante processo creativo, attraverso la rappresentazione di un Tucano in chiave pop, scomposto geometricamente in due differenti pattern, ricchi di colore, ritmo ed intensità.

Due linee di prodotti per il viaggio e il tempo libero, in neoprene e nylon e dalle grafiche differenti, una più vivace ed una più sobria.

La prima, espressa attraverso una scala cromatica di tonalità pastello, ricavate da un Tucano disegnato ad hoc e poi “shakerato” in forme cilindriche, quadrate o rettangolari e con accostamenti cromatici insoliti. La seconda, con una grafica in cui si gioca con il piccolo tucano, vestendolo di colori e ripetendolo all’infinito su uno sfondo blu. Giochi visivi e divertenti applicati a prodotti pieni di personalità.

La collezione è stata arricchita da alcuni accessori per il mondo Apple, realizzati con le stesse grafiche e dedicate all’iPhone, al MacBook ed all’iPad e da alcuni prodotti utili per lo smart working, un mouse, un Power bank e una base di ricarica Bluetooth.