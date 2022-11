Tucano Urbano a EICMA 2022

GOOD WHEELS. È questo l’augurio che TUCANO URBANO rivolge al popolo dei motociclisti di EICMA 2022 con una nuova linea di abbigliamento realizzata grazie al riciclo delle bottiglie di plastica. Il brand della Copertina sceglie l’Esposizione Internazionale delle Due Ruote per lanciare una nuova importante sfida a favore di un mondo sempre più attento alla salvaguardia degli ambienti urbani.

Chi usa le due ruote dà già il suo contributo a una mobilità urbana sostenibile, ma scegliere un prodotto GOOD WHEELS significa fare ancora di più, perché equivale a indossare un capo realizzato con il poliestere derivato dal riciclo delle bottiglie di plastica. Sono almeno 30 le bottiglie di plastica riciclata impiegate per realizzare le nuove giacche GOOD WHEELS che TUCANO URBANO presenta In EICMA: MONTE (€ 269,90), STELLA (€ 269,90), ORBIS (€ 249,90), certificate moto CE, sono destinate agli irriducibili delle due ruote a motore; mentre ai

ciclisti urbani è dedicato il primo capo certificato bici CE, il rivoluzionario MAGIC PARKA 2IN1 (€ 269,00). Per realizzare il guanto da moto e scooter GLOBIS è invece bastata la plastica riciclata di poco più di una bottiglia.

E proprio in vista del riciclo per le future produzioni, TUCANO URBANO ha predisposto sul suo stand (Pad.9-C50) un gigantesco contenitore esagonale per la raccolta della plastica: tutti i visitatori di EICMA sono invitati a cestinarvi le loro bottiglie.

Tutto questo è solo il primo passo di un progetto molto più ampio: il brand milanese infatti contrassegna con il logo GOOD WHEELS il suo impegno verso una produzione sempre più sostenibile, a partire dal modo stesso di concepire, progettare e confezionare tutti i prodotti.

“GOOD WHEELS – spiega Florian Martin, Marketing Manager di TUCANO URBANO – per ora identifica i capi in poliestere ottenuto dal riciclo delle bottiglie di plastica, ma vi anticipo che nella prossima collezione primavera-estate troveremo anche capi realizzati grazie al riciclo di materiali in nylon, quali, per esempio, fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca… Inoltre, per alcune novità anche i finissaggi tessili e i trattamenti Water Resistant saranno ecosostenibili”.

E non finisce qui: con GOOD WHEELS, TUCANO URBANO va anche a contraddistinguere la scelta sia di usare packaging ridotti al minimo e ottenuti con materiali riciclati e riciclabili; sia di rafforzare il suo antico impegno per lo sviluppo di prodotti in grado di durare nel tempo.

Dalla sostenibilità si passa alla sicurezza. In anteprima mondiale, TUCANO URBANO presenta a EICMA 2022 un’altra importante novità: AIRSCUD MESH (€ 479,00). Dopo il grande successo ottenuto nell’ultima edizione, torna alla Fiera di Rho il sistema airbag più versatile sul mercato in una versione – a grande richiesta – super ventilata. Da sempre attento alle esigenze dei suoi clienti più affezionati, per la prossima primavera il brand milanese propone, in limited edition, la giacca in rete con il sistema airbag by In&motion integrato. Il che significa che AIRSCUD diventa ancora più versatile perché rimane più fresco d’estate e più traspirante d’inverno: in quest’ultimo caso, basta indossarlo sotto a un’altra giacca pesante nella variante gilet che si ottiene rimuovendo semplicemente le maniche grazie al sistema brevettato ARM LINK.

AIRSCUD sfrutta tutta la potenza dell’intelligenza artificiale sviluppata dall’azienda francese In&motion. Grazie a 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS – l’algoritmo di rilevamento misura mille volte ogni secondo i parametri di utilizzo e, in caso di necessità, permette l’attivazione più veloce al mondo; in meno di 60 millisecondi – neanche il tempo di un battito di ciglia – il sistema rileva il rischio e completa il gonfiaggio dell’airbag, con una copertura totale delle aree vitali: torace, addome, collo e colonna vertebrale. Per questo AIRSCUD risulta l’airbag ideale negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più che mai imprevedibile.

Dalla sicurezza, girando per lo stand TUCANO URBANO ci si imbatte nel nuovissimo antipioggia SET DILUVIO DAY (€ 84,90) che, con i suoi 13.000 mm di impermeabilità e il cavallo super rinforzato, renderà felice chi fa un uso quotidiano dello scooter e ha bisogno della massima tenuta e resistenza. Sicuramente è di grande interesse per la sua unicità SUPERLEGGERO (€ 139,90, disponibile anche nella versione lady), il primo piumino certificato moto CE: 120 grammi di imbottitura in ecopiuma per un capo che ha superato tutti i test antiabrasione e antistrappo ed è armato su spalle e gomiti di protezioni CPS AEROSOFT, talmente leggere e ventilate che non si sentono e non si vedono.

L’equilibrio perfetto tra protezione e stile si ritrova anche nella novità più urban casual della collezione autunno-inverno 2022: BORMIO (€ 179,90), giacca termica laminata stretch di color bianco, realizzata in softshell, sì proprio il tessuto prediletto dall’outdoor, per andare ad

accontentare chi preferisce la moda dagli stilemi più tecnici per resistere a pioggia, vento e freddo.