Tucano Urbano: caschi full-color per l’estate 2020

PERFECT, URBAN, DESIGN. Sono le tre parole su cui poggia la gamma di caschi firmati Tucano Urbano per l’estate su due ruote 2020. Cinque sono i modelli della collezione, tra i quali scegliere il proprio colore preferito. Tre demi-jet e due jet, tutti contraddistinti da un’accurata e ingegnosa progettazione, da materiali e finiture di qualità luxury, da praticità di utilizzo e da uno stile di assoluta distinzione.

Si parte da El’Tange, casco jet dinamico e moderno dalle linee subito riconoscibili. Calotta in Policarbonato, interno in EPS a doppia densità ad alto assorbimento d’urto, il casco è progettato con un interno Luxury design in termoformatura che riduce le cuciture ed è dotato di ventilazione Clima System a 3 prese d’aria, per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza ai commuter urbani ed extra urbani.

Design essenziale e pulito invece per El’Jet, casco jet in Fiberglass nel quale elementi tecnici funzionali si integrano con uno stile sobrio. Tre nuove varianti colore: bianco lucido e biking red, entrambe con una texture pixellata grigia; è invece a contrasto, giallo fluo, la grafica per la variante grigio lucido.

Poi, El’Jettin, demi-jet composto da materiali di alta gamma e molto comodo sia per la calzata sia per le dimensioni a prova di sottosella. Disponibile in quattro colori opachi: biking red, grigio carbone, tiffy blu, verde airborne; e in due lucidi: bianco ghiaccio, giallo tucano.

Due visiere per assecondare i capricci della luce o del tempo per il demi-jet El’Mettin: una lunga e trasparente, l’altra parasole che scompare all’interno della calotta. E’ disponibile sia in tre varianti lucide grigio iron, bianco ghiaccio e rosa corallo sia in tre tinte opache: grigio carbone, verde airborne e tiffany blu.

Infine, El’Fresh, sempre demi-jet, che si distingue per un’innovativa ed esclusiva calotta sport chic dalle linee morbide; per un ingegnoso sistema di aerazione che lo rende super fresco e confortevole anche alle temperature più alte; e per un ventaglio di colori davvero fashion. Tre le tinte lucide: bianco ghiaccio, giallo tucano e rosa corallo; e tre le opache: grigio carbone, verde airborne, tiffy blu. Ma, in realtà, sono ben 42 le versioni a disposizione: grazie alle cover copri-aerazione realizzate in 7 differenti colori.