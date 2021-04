Tucano Urbano, collezione SS21: tante novità per tornare in sella

Impazza la voglia di saltare in sella, ma servono protezione, freschezza e colore per muoversi ogni giorno nella giungla urbana. Lo sa bene TUCANO URBANO che da anni presta ascolto alle esigenze di stile e praticità di chi sceglie lo scooter o la moto per gli spostamenti quotidiani. Una scelta che risulta sempre più popolare in virtù dell’attuale necessità di mantenere il distanziamento individuale. Ed ecco perché, ora più che mai, l’azienda milanese lancia una nuova collezione primavera-estate all’insegna dell’ottimismo per il futuro della mobilità sostenibile.

In tutte le novità progettate da TUCANO URBANO per la bella stagione, i cardini di ingegnosità, essenzialità, praticità e valore si ritrovano declinati sugli ultimi bisogni nati per strada.

Promettono di ridare ritmo alle nostre città SPENCER e DAVID: due nuove giacche, entrambe certificate moto CE in Classe A, ma di stili differenti. Perfetto look urban rider per SPENCER, modello dal classico taglio corto motociclistico, dal design pulito ed essenziale unito alla massima praticità e tecnicità. Realizzata in un tessuto Ripstop misto poliestere/cotone con effetto cerato, SPENCER è personalizzata da zip Water Resistant sulle tasche laterali e sui polsi. È naturalmente armata su gomiti e spalle di protezioni CE – Livello 1 CPS (Comfort Protection System), mentre sulla schiena è posizionata una tasca per alloggiare il paraschiena.

Stesso kit di sicurezza ma in stile urban fashion invece per DAVID, field jacket laminata di taglio medio, 100% impermeabile e super traspirante grazie al sistema HYDROSCUD e alle zip di aerazione sui fianchi.

In perfetta rispondenza al momento storico che stiamo vivendo, queste due nuove giacche sono inoltre caratterizzate dall’immancabile tucanata di collezione.

Quante volte, una volta usciti di casa, siamo stati costretti a rientrare perché ci siamo dimenticati la mascherina? Tantissime, vero. Ebbene, TUCANO URBANO ha inventato MASK POCKET: un sistema facile facile per avere un pensiero in meno e una mascherina in più. Basta estrarla dalla tasca posizionata all’interno del colletto della giacca: qui si trova in dotazione una mascherina in microfibra, removibile, lavabile e riutilizzabile. Un’asola di aggancio consente di custodire la mascherina anche fuori dalla tasca. Insomma, non c’è rischio di non averla sempre a portata di mano. Comodo, no!?

SPENCER è disponibile in blu scuro, mentre DAVID in blu scuro e nel colore di punta della collezione: il verde airborne. Tonalità nella quale è proposto un best seller di stagione: la giacca retata NETWORK 2G, disponibile anche in nero-giallo fluo, grigio-blu scuro e nel classico nero.

E quando nel mondo TUCANO URBANO si parla di colori, inevitabilmente si approda ai CASCHI. Il demi-jet EL’FRESH ravviva la primavera 2021 con una nuova tinta bella fresca: arancio opaco; mentre entrano nella palette colori del jet EL’TANGE il blu infinito opaco e il giallo fluo lucido, entrambi con stampa grafica laterale. Per chi ama il rosso è stato pensato il nuovo rosso primavera lucido di EL’METTIN; mentre per EL’JETTIN è proposto il più naturale sabbia.

Ma la vera novità di questa linea è EL’START, il casco jet che tutti stavano aspettando da tempo, vale dire un modello di buona qualità, fatto per bene e al giusto prezzo: 89,90 €. Stile aerodinamico, ventilazione Clima System a tre prese d’aria e tre eleganti colori: blu profondo opaco, grigio carbone opaco e l’evergreen bianco ghiaccio lucido.

A grande richiesta entra nel catalogo TUCANO URBANO anche BLUETU, un dispositivo auricolare Bluetooth per gestire anche in moto le proprie telefonate o ascoltare la radio e la musica in modalità wireless. La grande novità di BLUETU, è l’integrazione all’interno delle guancette dei caschi EL’JETTIN, EL’FRESH e EL’METTIN; basta staccare le guancette di serie, montare quelle contenenti il BLUETU e il gioco è fatto.

Non manca una novità di punta neppure nell’ampia gamma GUANTI, dove approda STACCA , modello touch screen, certificato moto CE che già dal nome evoca il suo marcato carattere sportivo. Lo spirito dinamico è ben evidenziato dal paranocche rigido omologato, rivestito in poliuretano derma–touch, oltre che dalla patch antiabrasione in poliuretano sul palmo e dalle stampe siliconiche sulle dita per aumentare il grip. A protezione del palmo – il primo a toccare il suolo in caso di caduta – è stato applicato un inserto flessibile in gomma antiabrasione micro–iniettata.

Nuovi colori vanno ad arricchire le proposte dei guanti più amati: verde airborne per il PENNA, nero-rosso per la variante femminile LADY PENNA (39,90 €); ottanio per il café racer GIG PRO; nero-giallo fluo sia per lo sportivo MRK2 sia per il super pratico MIKY, che guadagna in personalità con le nuove grafiche, così come la “sua” LADY MIKY nella variante nero-tiffy.