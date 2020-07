Tucano Urbano: con gli accessori T.ur ogni viaggio diventa un’avventura

Un viaggio con la moto, il più delle volte, diventa un’avventura. Un modo per sentirsi liberi, per riscoprire il contatto con la natura. Unica condizione: guidare una due ruote deve essere un piacere. A partire dall’abbigliamento che non può essere improvvisato ma, al contrario, deve essere scelto accuratamente per percorrere tanti chilometri, comodi e in sicurezza.

Per accendere al massimo la passione “On e off-road”, T.ur, il brand adventouring di TUCANO URBANO, lancia tre modelli di guanti, tutti e tre certificati moto CE, compatibili touch screen, oltre che sicuri, comodi e anche…stilosi.

A dare fuoco all’estate 2020 è il guanto trionfatore all’Africa Eco Race 2019, vale a dire G-THREE, uno dei pochissimi guanti enduro racing certificati CE, secondo la norma EN13594, disponibili sul mercato. La protezione è data dall’inserto flessibile antiabrasione in gomma micro-iniettata sul palmo, dall’inserto imbottito sul pollice e dall’iniezione diretta in gomma su nocche e falangi. Completano l’unicità del guanto la leggerezza e il comfort: il dorso è infatti in jersey elasticizzato 4-way stretch; la fourchette è in lycra; mentre il palmo è realizzato in un unico pezzo con pollice integrato per minimizzare i punti di cucitura e frizione; inoltre, è dotato di una grande stampa siliconica per garantire il massimo grip. Lo personalizzano il transfert riflettente sul dorso e il gioco cromatico a contrasto creato dall’iniezione. Disponibile in tre colori (black-yellow fluo, black e red) è in vendita a 39.00 €.

Ideale per le vacanze on e off road e dedicato a chi ha un’indole più sportiva, il guanto ventilato certificato moto CE G-TWO (79,00€, disponibile anche nella versione LADY: 59,00€). Il dorso è in rete Aero 3D, ma anche il palmo in pelle è ben ventilato per merito di micro fori e soprattutto di un inserto in rete posizionato al centro della mano. G-TWO assicura, naturalmente, una grande protezione grazie a una protezione certificata morbida sulle nocche, un’iniezione diretta in gomma su nocche e falangi e un inserto flessibile anti-abrasione, in gomma micro-iniettata, sul palmo. Quattro colorazioni per lui: black-sand, black, black-light grey e dark blue-black; due per lei: black-red e black-yellow fluo. Tutte da coordinare a piacere con la carrozzeria della propria moto.

Oltre ai guanti, nell’equipaggiamento adventouring di quest’estate non può mancare la borsa da manubrio B-TWO (39,00 €): un vero best seller di stagione grazie alla forma a trapezio che la rende compatibile con i manubri da enduro (con e senza traversino) e alla tasca portacellulare con finestra trasparente touch screen posizionata sul pannello di chiusura. A renderla funzionale è anche il vano porta Power Bank e la tasca interna in rete con zip.

T.ur presenta anche l’innovativo ed esclusivo V-ONE (149,00 €): un prodotto a metà tra uno zaino e un gilet. Realizzato in nylon Oxford, V-ONE è uno zaino dotato di tasca per la sacca idrica, di tasche portaoggetti e di una tasca esterna in rete per alloggiare gli oggetti bagnati; ma è anche un gilet multitasche, costruito con un pannello frontale in rete Aero 3D per garantire la massima ventilazione.

Per completare il proprio bagaglio, non ci si può dimenticare del gilet ad alta visibilità super compattabile V-FLEX (49,90 €), realizzato in poliestere traspirante giallo fluo, conforme alla norma EN 20471:2013 con inserti rifrangenti. E’ costruito con inserti in rete Aero 3D sia sulla schiena sia sui fianchi per migliorare il flusso dell’aria ed evitare i fastidiosi rigonfiamenti. Per massimizzarne ulteriormente il comfort, sempre ai lati, è stato applicato anche un pannello elastico.