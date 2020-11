Tucano Urbano: ecco la nuova collezione 20/21

“L’imprevisto va previsto. Che saranno mai due gocce di pioggia o qualche folata di aria fredda?!”. A parlare è la saggezza di TUCANO URBANO. Da oltre 20 anni professionista dell’inverno, il brand milanese lancia la nuova collezione autunno-inverno 2020/21 con una campagna di comunicazione dedicata a tutti quelli che di fronte ai capricci del brutto tempo si lasciano prendere dallo sconforto e abbandonano le 2 ruote.

Già, perché non c’è perturbazione meteo che non possa essere prevista da chi sceglie il giusto equipaggiamento per muoversi in moto o in scooter. Quindi, non c’è scusa che tenga per disdire l’assicurazione e mettere in letargo il proprio veicolo, soprattutto in questo particolare momento storico in cui si registra una forte propensione verso i mezzi di trasporto individuali.

Sempre più innovative e al passo con le esigenze degli utenti, le novità dell’autunno-inverno 2020/21 vanno dritte allo scopo: assicurare la massima protezione e comfort con un imprescindibile stile urbano. In perfetto urban style, HIFIVE (219,00 €) è il nuovo eco-piumino laminato e certificato moto CE in Classe A, secondo la direttiva EN17092. Per assicurare la massima impermeabilità e resistenza delle camere, TUCANO URBANO lo ha realizzato senza la trapuntatura delle cuciture, ma con una costruzione a cinque strati davvero unica e innovativa (da qui il nome HIFIVE).

Il primo strato – costituito dal tessuto esterno in nylon Taslan ad alta tenacità con trattamento WR – è accoppiato con il secondo strato formato da una membrana traspirante a elevata colonna d’acqua. Al di sotto, troviamo come terzo e quarto strato due retine tessute tra loro, così da formare le camere destinate all’imbottitura. Infine, arriviamo al quinto, e ultimo strato verso l’interno, dove una seconda membrana impermeabile e traspirante consente la termonastratura impermeabilizzante delle cuciture che uniscono i diversi pannelli costitutivi del capo.

Destinata ai commuter extra-urbani e ai grandi viaggiatori, la nuova GULLIVER 2G (269,00 €) è certificata moto CE secondo la direttiva EN17092, ed è realizzata con un’innovativa costruzione HYDROSCUD che diversifica i tessuti in base al diverso tipo di esigenza richiesta: busto e maniche sono in nylon Oxford ad alta tenacità, per garantire una maggiore resistenza all’abrasione nelle parti a maggior rischio d’impatto; fianchi e interno maniche sono in morbido nylon Taslan ad alta tenacità, per una migliore vestibilità. Entrambi i tessuti sono laminati a una membrana interna traspirante, antivento e impermeabile a elevata colonna d’acqua. Le cuciture nastrate, infine, fanno sì che l’intera struttura esterna della giacca sia 100 per cento impermeabile e traspirante, per non inzupparsi mai, neanche sotto al diluvio più intenso. Per renderla più versatile anche nella stagione meno fredda, sono stati predisposti tre accorgimenti: il sistema di aerazione sui fianchi ; il piumino interno imbottito, realizzato in ovatta termica, staccabile e utilizzabile separatamente; e ultimo – ma non ultimo – il doppio collo esterno antigelo, anch’esso removibile.

Come in ogni collezione TUCANO URBANO, anche quest’inverno arriva l’immancabile tucanata: finalmente, si può pagare il pedaggio autostradale o aprire il cancello di casa senza il fastidio di togliersi e rimettersi i guanti, ma semplicemente con un… TAAAC. Modello certificato moto CE, il guanto TAAAC (79,90 €) nasconde nel polsino sinistro una tasca, apribile tramite zip WR, per riporre il telecomando oppure il dispositivo per il pagamento del pedaggio autostradale.

TAAAC è realizzato con il palmo in morbida pelle di capra foderato in microfibra per la massima sensibilità sui comandi, e il dorso in soft shell con fodera in ecofur per la massima termicità. Il nuovo guanto ha una membrana 100 per cento impermeabile e traspirante, è armato di protezione CPS morbida omologata sulle nocche ed è fornito di un inserto tergivisiera twolayer per pulire perfettamente la visiera e, al contempo, piegare comodamente il pollice. Ovviamente è touch screen.

La nuova collezione TUCANO URBANO propone anche una novità nella linea degli accessori riscaldanti: NECKWARM (49,90€), scaldacollo in fleece, con sistema riscaldante nella zona cervicale, alimentato tramite i comuni power bank (non in dotazione); la durata del riscaldamento varia in base alla potenza della batteria (ca. 2h con 5000mAh). Il pulsante di accensione On/Off si trova sul colletto, ma è assai facile da utilizzare, perché è posizionato in modo da essere visibile nello specchietto retrovisore.

Completano le novità di questa stagione un altro grande classico TUCANO URBANO: i teli coprimoto/scooter, i cosiddetti RIPARI, che ora diventano PRO, in quanto realizzati con una nuova tecnologia a prova di diluvio. Grazie a un’innovativa membrana impermeabile esterna che repelle la pioggia e la fa scivolare via e alle cuciture nastrate esternamente, i RIPARI PRO sono davvero uno scudo antipioggia. Hanno inoltre la fodera in jersey per prevenire i graffi, il pannello posteriore personalizzabile con la targa del veicolo, le asole antifurto e gli inserti

elastici sulle ruote. Sotto alla pedana e alla zona di scarico, sono invece dotati di un nastro passante antisventolio realizzato con un tessuto resistente fino a 150° in modo da minimizzare il rischio di bruciatura in caso di contatto. Infine, sono facili e veloci da posizionare grazie al nastro colorato che identifica la parte frontale; e sono compattabili in una confezione di minimo ingombro, per non rubare troppo spazio quando si ripongono. I RIPARI PRO sono disponibili in quattro modelli: 216PRO (49,90€) per scooter, 218PRO (59,90€) per scooter con bauletto e parabrezza, 220PRO (69,90€) per moto da strada e maxi scooter e, infine, 222PRO (79,90€) per moto enduro da viaggio (realizzato con soffietti per coprire anche borse e bauletto).