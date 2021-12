Tucano Urbano: idee regalo per il Natale 2021

A Natale siamo tutti più… in moto. Usare le due ruote per muoversi durante le festività natalizie è sicuramente la scelta migliore. Sono più veloci e meno inquinanti. E per incentivare la mobilità sostenibile quale miglior regalo che un prodotto in grado

di rendere la vita in città (e non solo) più pratica, semplice e sicura?

Da sempre professionista dell’inverno, TUCANO URBANO propone come idee-regalo per il Natale 2021 i suoi best seller nel nome della sicurezza e del comfort.

AIRSCUD, PER QUELLI CHE “PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA”.

Di certo, è un regalo importante da destinare a chi teniamo di più. Accolto con entusiasmo nella campagna di pre-lancio e con grande interesse anche nell’edizione appena conclusa di EICMA, AIRSCUD si conferma il sistema airbag più versatile al mondo, con servizi e funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Ed è proprio qui che sta la sua forza, in questo connubio di versatilità e intelligenza artificiale più all’avanguardia. Questa la sua duttilità: AIRSCUD è indossabile sotto o sopra alla giacca, persino con lo zaino; e, tramite l’esclusivo sistema brevettato ARM LINK, il gilet è trasformabile in una giacca certificata moto CE in classe A. Questa invece la sua potenza tecnologica: AIRSCUD è in grado di rilevare il rischio e di completare il gonfiaggio in meno di 60 millisecondi, praticamente in un battito di ciglia, grazie alla potenza artificiale della centralina In&box, vale a dire il cervello tecnologico sempre connesso ideato dall’azienda francese In&motion, leader nel settore dei sistemi airbag. Sono di fatto gli aggiornamenti costanti appresi da migliaia di utenti in tutto il mondo, con un algoritmo di rilevamento mille volte ogni secondo, a far sì che AIRSCUD garantisca la migliore protezione negli spostamenti quotidiani, quando il pericolo è più

imprevedibile. E ciò che rende possibile questa sicurezza progressiva è il noleggio o l’acquisto della In&box, attivabile con diverse formule a partire da 10€ al mese.

TUCANORAK, PER QUELLI CHE “MALEDETTA PIOGGIA”.

È la tucanata dell’anno, da regalare assolutamente a chi si muove quotidianamente in scooter con la Copertina e ci tiene ad arrivare sempre impeccabile alla meta, anche quando piove a dirotto.

TUCANORAK è infatti la prima giacca nata per il TERMOSCUD®. O meglio è un anorak, come suggerisce il nome, ma con una particolarità: è dotato del sistema TERMOSCUD® READY che consente di infilare nel grande tascone centrale la pettorina del TERMOSCUD®, in modo da creare un’unica barriera antipioggia tra il corpo del pilota e il coprigambe stesso e permettere alla pioggia di scorrere sul TERMOSCUD®, senza infiltrarsi tra la pettorina del coprigambe e l’antipioggia. Ha inoltre un taglio molto lungo sul retro, così da avvolgere per bene i fianchi e il bacino e proteggerli dagli schizzi d’acqua che, quando piove, arrivano dai lati e da dietro. Ed è super pratico: in tre semplici mosse, si è pronti ad affrontare anche gli acquazzoni. Basta sollevare il lembo destro della tasca frontale; infilare la pettorina del TERMOSCUD® sotto alla tasca; e richiudere infine il lembo della pettorina.

EL’FRESH, PER QUELLI CHE “SOLO SE DI DESIGN”.

È il casco più bello e più colorato che si possa regalare a chi non ama passare inosservato. Reduce dai successi della scorsa stagione, EL’FRESH è un demi-jet unico per design, varietà di colori e funzionalità. Stampata in materiale termoplastico di

policarbonato, la calotta ha un inedito design che evidenzia gli stilemi urbancontemporary, pur rispettando la classica sobrietà dello stile TUCANO URBANO. Le prese d’aria sono state accuratamente disegnate per garantire la miglior ventilazione , ma al tempo stesso la nervatura posteriore aggiunge un tocco di sportività alla morbida rotondità della calotta. Si può scegliere tra 7 differenti colorazioni, tutte in linea con i dettami più fashion, anche se in realtà le versioni a disposizione sono ben 63: è infatti possibile personalizzare il casco applicando una coppia di cover copriaerazione in 9 differenti colori, così da estendere il periodo di utilizzo del demi-jet oltre la stagione calda e, al tempo stesso, rendere unico e sempre diverso il look del proprio EL’FRESH. Prezzo consigliato al pubblico: 95,90€; cover copri-aerazione: 9,90€ in nero; 14,90€ nelle versioni colorate.

HANDWARM, PER QUELLI CHE “NON SENTO PIÙ LE MANI”.

Non c’è regalo più gradito per chi soffre il freddo soprattutto alle mani, che in moto – si sa – sono le estremità del corpo più esposte all’aria gelida. In questi casi, l’unica vera soluzione è il guanto riscaldato. Dotato di imbottitura termica PRIMALOFT®, HANDWARM è riscaldante – a batteria inclusa e ricaricabile, con una durata di 4 h a 65,5° C – su palmo e dita per una più efficace diffusione del calore. I noltre, ha la

membrana interna 100% impermeabile e traspirante; è certificato moto CE con la protezione omologata morbida sulle nocche e un inserto morbido in D3O® sul palmo. Ha inoltre una stampa siliconica sul palmo per aumentare il grip; è bello lungo sul polso, ed è touch screen. Insomma, non gli manca nulla per affrontare l’inverno sulle strade urbane ed extra-urbane.

Prezzo consigliato al pubblico: 199,00€.