Tucano urbano: le giacche per distinguersi in città

La pelle è da sempre un must have per chi si muove sulle due ruote, tanto più se si vuole essere sempre impeccabili, anche quando non si è in sella. Per questo, la pelle che propone TUCANO URBANO per l’autunno, è rigorosamente urban style.

Stile minimal per la giacca RIVS: certificato moto CE secondo la normativa 17092, questo nuovo modello, realizzato in una morbida pelle ovina, combina l’essenzialità del total black alla funzionalità: è infatti dotato di lunghi inserti elastici sui fianchi per una migliore vestibilità e di un gilet termico interno trapuntato a ultrasuoni, che può essere rimosso all’occorrenza. L’attenzione ai dettagli di pregio è sottolineata nella RIVS dalle cerniere in metallo con flap salva serbatoio antigraffio su quella centrale, dalle tasche interne ed esterne, dalle regolazioni su collo, polso e fondo e, per finire, dal passante di connessione alla cintura dei pantaloni per eliminare lo sventolio quando i tragitti si fanno più lunghi e veloci.

Stile café racer invece per la giacca PEL 2G: certificato moto CE 17092, questo best-seller è ora proposto in una morbida pelle di capra, con fodera in tessuto a micro-quadri e rete, cerniere idrorepellenti e inserti imbottiti trapuntati su spalle e gomiti. In linea ai dettami della moda più attuale, la nuova PEL 2G è corredata di due patch ricamate intercambiabili, da posizionare sul petto se si vuole aggiungere un po’ di grinta ad un capo altrimenti contraddistinto da una sobria sportività. Due i colori disponibili per lui: nero e marrone. Solo nero per lei.

Entrambe le giacche trovano nell’ampia gamma di guanti Tucano Urbano un abbinamento ideale con i modelli 12 mesi KRILL e WILL, entrambi certificati moto CE, compatibili touch screen e costruiti con una combinazione di pelle e tessuti tecnici così curata in tutti i dettagli da garantire al contempo protezione, comfort e stile.