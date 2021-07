Tucano Urbano: sfida al caldo con i completi J-FOUR E P-FOUR

Rete hard mesh ad alta tenacità con rinforzi in Cordura e pelle, vestibilità e sicurezza certificata CE. Ecco, in sintesi, le proprietà del completo J-FOUR e P-FOUR, che T.ur propone per questa caldissima estate 2021. Un set dal design unico, con la tempra da asfalto o sterrato cocente. On e off road, nel set estivo della gamma T.ur si trovano qualità, stile e passione, i tre cardini portanti del brand adventouring di TUCANO URBANO.

La giacca J-FOUR (299,00 €) è certificata moto CE – classe AA, ed è realizzata con un sistema di protezione modulare a due livelli. Al primo, la giacca esterna principale che è realizzata in rete hard mesh ad alta tenacità per la massima aerazione, ma con rinforzi in Cordura Oxford 600 nei punti a maggior rischio di abrasione, e con torso e fianchi in nylon Oxford 300 a trama battuta per garantire comfort e vestibilità. Al secondo, l’inserto interno antivento che è caratterizzato da una costruzione differenziata tra busto e maniche. Il busto è composto da tre strati: il tessuto tecnico esterno (primo strato) è accoppiato con un membrana impermeabile e traspirante (secondo strato), che è a sua volta unita a un particolare pile (terzo strato) dalla texture esagonale, capace di incanalare e trattenere il calore, e quindi di offrire un certo grado di termicità. Il che dà il vantaggio di rendere la giacca più versatile e adatta anche alle condizioni meteo non prettamente estive. Le maniche sono anch’esse impermeabili e traspiranti, ma senza la fodera in pile per favorire il movimento alla guida.

E per offrire il massimo comfort, J-FOUR è dotata di una tasca posteriore dove si può alloggiare la sacca idrica (quanto mai indispensabile d’estate), ed è predisposta per alloggiare una cintura lombare che consente di scaricare il peso della giacca su tutto il busto, anziché sulle sole spalle del pilota. La cintura lombare è in vendita separatamente ed è acquistabile, in base alle proprie esigenze, insieme alla sacca idrica nel kit Hydro&Support System (39,00€), oppure con la protezione schiena D3O VIPER PRO livello 2 nel kit Safe&Support System (79,00€). In quest’ultimo caso, la fascia permette anche di trattenere il paraschiena saldamente in posizione.

Quattro i colori disponibili, dark blue, light grey e black con le iconiche bande in pelle bovina sulla spalla destra di colore rosso, oppure sand con le strisce green a contrasto. Sono invece tono su tono gli inserti in pelle bovina che proteggono e impreziosiscono i gomiti. Ma le virtù di J-FOUR non finiscono qui: per una maggiore ventilazione, sul fondo sono stati predisposti due soffietti laterali in rete, apribili al bisogno; infine, un ricco apparato di tasche e regolazioni rendono la giacca ancora più funzionale e pratica.

T.ur ha applicato la stessa concezione costruttiva a due livelli e gli stessi materiali della giacca J-FOUR al pantalone coordinato certificato moto CE – classe A, P-FOUR (229,00€): il pantalone principale è anch’esso realizzato in Cordura Oxford 600 e nylon Oxford 300, con ampi panelli frontali e posteriori in hard mesh ad alta tenacità, a garanzia di aerazione e sicurezza. Non solo, ma per agevolare il movimento il cavallo e il retro ginocchio sono in nylon 4-way stretch, con membrana interna traspirante, antivento e impermeabile. Mentre sul bacino e sopra al ginocchio sono stati posizionati degli inserti elasticizzati che favoriscono il comfort durante la guida. Di contro, la parte interna del ginocchio è protetta da rinforzi in pelle bovina. Grande attenzione anche qui alle tasche, alle regolazioni, e ai soffietti per agevolare la vestizione: sono stati realizzati con la massima estensione ma con il minimo ingombro, in modo che il pantalone possa essere indossato all’esterno o all’interno dello stivale. Come nella giacca, è ovviamente presente l’interno termico, impermeabile e antivento, costruito a tre strati.

Black e dark blue i colori di P-FOUR da coordinare a J-FOUR. Giacca e pantalone sono inoltre uniti da un sistema di connessione che crea un effetto tuta da viaggio.

Infine, in tutte e due i capi, una notevole importanza è stata naturalmente riservata all’assorbimento degli impatti: sulle spalle e sui gomiti della giacca e sulle ginocchia dei pantaloni si trovano in dotazione le protezioni ventilate D3O LP2 PRO, mentre sulla schiena e sulle anche sono stati predisposti gli alloggiamenti per la protezione D3O livello 2.