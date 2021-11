Tucanorack: il primo capo antipioggia creato per integrarsi con il Termoscud

Stop alle infiltrazioni d’acqua. Da sempre leader dell’antipioggia specifica per le due ruote, TUCANO URBANO viene incontro a un’esigenza quanto mai sentita dagli scooteristi che viaggiano nella stagione delle piogge con la “Copertina” montata: vale a dire, restare perfettamente asciutti senza dover perdere troppo tempo a equipaggiarsi. Ebbene, in loro soccorso arriva ora una nuova tucanata del brand milanese: la collezione autunno-inverno 2021 tiene a battesimo TUCANORAK, la prima giacca antipioggia nata per il TERMOSCUD.

TUCANORAK: il nome richiama certo l’anorak, il modello di giacca sportiva contraddistinto dal tascone frontale, ma di fatto risulta un capo del tutto innovativo in quanto è stato progettato per essere TERMOSCUD READY: la grande tasca frontale è stata predisposta per alloggiare dietro di sé la pettorina del TERMOSCUD, in modo da creare un’unica barriera antipioggia tra il corpo del pilota e il coprigambe stesso e permettere alla pioggia di scorrere sul TERMOSCUD, senza infiltrarsi tra la pettorina del coprigambe e l’antipioggia.

Come? Bastano 3 semplici e veloci passaggi per bloccare la pioggia: innanzitutto, occorre sollevare il lembo destro della tasca frontale; poi, bisogna infilare la pettorina del TERMOSCUD sotto alla tasca; terzo e ultimo step, si deve richiudere il lembo della pettorina e si è pronti a partire, senza temere l’acquazzone anche più inclemente.

La giacca TUCANORAK è stata appositamente realizzata con un taglio molto lungo sul retro, in modo da avvolgere per bene i fianchi e il bacino e proteggerli dagli schizzi d’acqua che, quando piove, arrivano dai lati e da dietro. Ovviamente, come la maggior parte dei capi TUCANO URBANO, è costruita con il sistema registrato HYDROSCUD: è realizzata in un nylon leggero, traspirante e impermeabile a elevata colonna d’acqua (10.000 mm, con un indice di traspirabilità pari a 5000 gr/mq/24h); ha tutte le cuciture nastrate, comprese quelle del collo; e fino al collo stesso arriva la trappola antiacqua montata lungo la cerniera centrale. TUCANORAK ha superato inoltre il RAIN TOWER TEST – EN 14360:2004 e risponde ai requisiti per tessuti di protezione contro la pioggia conformi alla normativa EN 343:2019: è quindi a tutti gli effetti un Dispositivo di protezione individuale di 1° categoria.

Prezzo consigliato al pubblico: 64,90€