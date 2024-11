Turtle Beach rivoluziona il gaming con il nuovo controller Stealth Pivot

Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), leader nella produzione di accessori per videogiochi, ha annunciato il lancio del Turtle Beach Stealth Pivot, un controller che promette di ridefinire l’esperienza di gioco grazie a un innovativo design modulare e funzionalità avanzate.

Il punto di forza dello Stealth Pivot è rappresentato dai suoi moduli rotanti per thumbstick e pulsanti, che permettono ai giocatori di passare agevolmente da un layout tradizionale, ideale per FPS, giochi d’azione e di corse, a uno ottimizzato per i picchiaduro e i titoli retro. Questa versatilità è resa possibile da un sistema di rotazione e blocco dei moduli, garantendo una personalizzazione senza precedenti.

Costruito con materiali di alta qualità, lo Stealth Pivot è dotato di thumbstick AntiDrift a effetto Hall, che eliminano il problema del drift e offrono un controllo fluido e preciso. I trigger stop regolabili, personalizzabili al volo, permettono di adattarsi al tipo di gioco, con impostazioni che variano tra corse brevi per FPS e corse complete per i giochi di simulazione automobilistica.

Lo Stealth Pivot è progettato per funzionare sia in modalità wireless che cablata. È compatibile con PC Windows 10/11, tramite un trasmettitore wireless a 2,4 GHz o il cavo USB in dotazione; Xbox Series X|S e Xbox One, utilizzabile come controller cablato; Dispositivi Android e smart TV, grazie al supporto Bluetooth® 5.2.

Il controller integra il Connected Command Display, un pannello che consente di personalizzare numerosi parametri, come notifiche social e illuminazione RGB. Ulteriori opzioni sono disponibili tramite l’app Turtle Beach Control Center 2, accessibile da PC, console Xbox, dispositivi iOS e Android.

Tra le caratteristiche che elevano lo Stealth Pivot c’è la modalità Pro-Aim™ Focus, che regola la sensibilità dei thumbstick per una maggiore precisione nei tiri a lungo raggio. Inoltre, il controller include:

Doppi motori rumble per un feedback di vibrazione regolabile;

per un feedback di vibrazione regolabile; Un D-pad configurabile , con ingressi digitali o analogici;

, con ingressi digitali o analogici; Pulsanti microswitch mappabili, con cinque profili integrati per ogni esigenza.

Con una batteria wireless che offre fino a 20 ore di gioco, lo Stealth Pivot assicura sessioni prolungate senza interruzioni. In caso di necessità, il cavo USB consente la funzione play-and-charge. Immancabile anche la porta jack da 3,5 mm per cuffie, che sblocca funzionalità audio avanzate come il Superhuman Hearing® e le preimpostazioni dell’equalizzatore.

Il Turtle Beach Stealth Pivot si propone come un punto di riferimento per i gamer più esigenti, offrendo flessibilità, precisione e un’esperienza di gioco immersiva. Disponibile ora, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un controller che sappia adattarsi a qualsiasi stile di gioco, senza compromessi.