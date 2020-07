Tutti in sella con la Rider The Citroënist by Martone

Da ormai diversi anni, nelle piccole città o nelle metropoli, la pratica del ciclismo è diventata una valida alternativa al trasporto pubblico. Per di più, dopo la fine del lockdown imposto dalla pandemia, il fenomeno si è accentuato anche per il timore di tantissime persone di prendere tram, autobus o metropolitane gli spostamenti quotidiani.

Con Rider The Citroënist by Martone, un modello di bici che unisce funzionalità e comfort, nato dal know-how di un partner esperto di “mobilità chic” Martone Cycling, Citroën offre un oggetto di mobilità sostenibile, confortevole ed elegante. Dopo aver commercializzato la Rider The Citroënist by Martone nella primavera del 2019, il brand francese presenta il modello da donna Woman Rider The Citroënist by Martone, progettato sia per la vita di tutti i giorni che per il tempo libero.

Il telaio di Rider The Citroënist by Martone, completamente bianco, è in lega d’acciaio e alluminio, e pesa appena 12 chili. Le ruote nere solo larghe 700 x 32 mm, con mozzi in acciaio inossidabile e pneumatici neri resistenti alle forature. Il sistema di trasmissione manuale a 3 marce, di altissima qualità, è prodotto da Sturmey Archer, e regala una pedalata fluida, per muoversi con stile. È inoltre riconoscibile grazie alla catena rossa, tipica dei modelli Martone.

Il logo The Citroënist impreziosisce la sella e la barra trasversale del telaio (con il logo Martone Cycling) mentre il logo Citroën Origins, creato per il Centenario di Citroën del 2019, è posizionato sulla parte centrale del manubrio. Il modello da uomo è disponibile in due dimensioni (52 e 56 cm).

Rider The Citroënist by Martone e Woman Rider The Citroënist by Martone possono essere acquistati online su Citroën Lifestyle e-store, rispettivamente al prezzo di 950 euro e 980 euro.