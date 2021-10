Tutto pronto per la 20° edizione dei BMW Motorrad Days

Da quasi due decenni, partecipare ai BMW Motorrad Days è un must per gli appassionati di moto di tutto il mondo. I visitatori provenienti da paesi come gli Stati Uniti, il Giappone o l’Australia, i piloti sportivi, di turismo e di enduro, i fanatici della personalizzazione o gli appassionati di sport motoristici avranno ciascuno la loro occasione per passare dei bei momenti e divertirsi molto ai BMW Motorrad Days.

Dopo una pausa di due anni – a causa della pandemia – BMW Motorrad invita i fan e gli amici del marchio ai BMW Motorrad Days il 2 e 3 luglio 2022. Questa volta la location sarà il Summer Garden, nel quartiere fieristico Messe Berlin. L’evento si terrà subito dopo il Pure&Crafted Festival, che avrà luogo il 1° luglio 2022 nello stesso luogo e di cui BMW Motorrad è ancora una volta promotore e sponsor principale.

La quarta edizione del Pure&Crafted Festival di Berlino, tenutasi il 17 e 18 settembre 2021, ha già dimostrato in modo eccellente che la nuova location nel cuore della City-West ha le carte in regola non solo per diventare la nuova sede permanente del Pure&Crafted Festival, ma di risultare perfetta anche per i BMW Motorrad Days.

Dr. Markus Schramm, Head of BMW Motorrad: “Il nuovo concept si basa sull’istituzione di una presenza a lungo termine presso lo stabilimento BMW di Berlino con i BMW Motorrad Days. Possiamo sfruttare le sinergie con il già noto e collaudato Pure&Crafted Festival. Tuttavia, continueranno ad essere due eventi separati e indipendenti: BMW Motorrad è partner e sponsor del Pure&Crafted Festival, mentre noi ospitiamo i BMW Motorrad Days, il più grande evento per i clienti del marchio in tutto il mondo”.

Il primo fine settimana di luglio del prossimo anno, Pure&Crafted offrirà la sua magia, il suo fascino e i suoi momenti speciali ai visitatori già dal venerdì. Come evento unico, il festival entusiasmerà tutti i partecipanti con un mix distintivo di musica dal vivo, cultura motociclistica e lifestyle heritage prima che i BMW Motorrad Days diventino i protagonisti di sabato e domenica.

Durando due giorni, il raduno sarà ancora una volta dedicato interamente alla comunità internazionale dei fan BMW Motorrad e al divertimento su due ruote. Oltre a nuovi prodotti, acrobazie spettacolari, celebrità del motorsport, test ride e molto altro ancora, gli ospiti vivranno l’ormai leggendaria atmosfera di festa dei BMW Motorrad Days, condita con un pizzico di stile di vita bavarese. I visitatori dei BMW Motorrad Days 2022 a Berlino possono aspettarsi un programma ricco di attività. I gusti di grandi e piccoli saranno soddisfatti e il divertimento e l’allegria garantiti per tutti.

Gli stunt show sfidano i limiti della fisica di guida e nell’originale Motodrom, il più antico Wall of Death del mondo, riportano in vita la grande tradizione del wall-of-death riding. Gli appassionati di customizzazione, nella Heritage Area, potranno esplorare tutta una serie di moto custom e le rispettive attrezzature.

Inoltre, i dintorni di Berlino possono essere esplorati in moto sia su strada che fuori strada in tour organizzati con guide locali. Ancora una volta nel 2022 ci sarà anche un’ampia selezione di modelli attuali di moto BMW disponibili per i test ride.