TV Hisense, in arrivo la piattaforma Vidaa con pulsante dedicato a Chili

Hisense, uno dei più grandi produttori mondiali di TV, annuncia l’arrivo del pulsante dedicato Chili sui telecomandi di alcuni modelli TV della nuova gamma 2020 dotati della piattaforma Vidaa. Si tratta di una soluzione esclusiva Hisense e Vidaa, che offre ai propri clienti la possibilità di accedere ai contenuti streaming del catalogo Chili, con la semplice pressione di un tasto ed evitando di passare dai menu del TV. Il pulsante in questione si aggiunge a quelli dedicati ad altre piattaforme di streaming, che rendono completa l’offerta di contenuti per i clienti Hisense ed estremamente comoda e intuitiva la fruizione.

L’app Chili è già presente sulla piattaforma Vidaa dell’azienda, che in soli 6 anni dal primo rilascio è diventata un player riconosciuto e apprezzato nel mercato dei servizi smart. In questo modo, i TV Hisense con Vidaa offrono un nuovo pilastro dell’intrattenimento dedicato agli appassionati di cinema, con prime visioni, un immenso catalogo di film e le più belle serie del momento.

“La presenza dei contenuti di Chili nella nostra piattaforma smart – ha dichiarato Guy Edri, EVP of Business Development per la piattaforma Vidaa – dimostra chiaramente quanto questa sia ormai un elemento centrale dei TV Hisense. Oltre alla qualità d’immagine e alla bellezza del design, i clienti ci chiedono infatti ricchezza di contenuti in costante aggiornamento e la comodità dell’uso. Grazie anche al nuovo pulsante sul telecomando, la user experience è diventata ancora più intuitiva”.

Chili è un servizio di streaming contenente il meglio del cinema e delle serie TV mondiali, con qualità d’immagine che, grazie al 4K HDR, può sfruttare al massimo le potenzialità dei TV Hisense. I contenuti possono essere acquistati o noleggiati in forma digitale ed è anche possibile, laddove disponibile, acquistare e farsi spedire a casa il supporto fisico DVD o Blu-ray.

