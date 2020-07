TV QLED 8K: TCL lancia la Serie X91

TCL, continua a portare avanti la sua missione per promuovere uno stile di vita intelligente e tecnologie innovative attraverso esperienze di visione sempre più realistiche. Questo compito è adesso affidato alla nuova serie di TV 8K QLED annunciata oggi in Europa.

La risoluzione 8K della Serie X91 di TCL è 4 volte superiore rispetto ai televisori 4K UHD e 16 volte superiore rispetto ai televisori Full HD: con 7680 x 4320 pixel, ha più di 33 milioni di pixel (33,18 milioni). I consumatori potranno godere di una qualità delle immagini ancora più dettagliata e definita con la #seriex91 QLED 8K, grazie ai pixel così piccoli che non possono essere distinti nemmeno da vicino.

Grazie alla tecnologia Quantum Dot all’avanguardia, riesce a offrire autentici colori cinematografici realizzati con oltre un miliardo di tonalità e sfumature. Consente di offrire un livello di riproduzione del colore, dettagli e profondità che non sente la competizione con nessun altro LED o TV OLED.

Ottima anche l’esperienza uditiva grazie a un sistema audio leader nel settore e alla tecnologia sonora Dolby Atmos che riesce a trasportare gli utenti all’interno della scena, grazie ad un suono più ampio e avvolgente che riempie gli ambienti, stimolando i sensi ed elevando l’esperienza di intrattenimento.

Per rivoluzionare il coinvolgimento di familiari e amici, inoltre, la Serie X91 sfrutta una fotocamera Pop-Up retrattile che fonde la TV con l’esperienza sociale, consentendo di connettersi in modo illimitato ovunque e in qualsiasi momento. Con servizi Internet come Whereby o Google Duo, questa funzione consente di godere di videochiamate di gruppo, chat e chiamate vocali gratuite con i propri cari.

La Serie X91 QLED 8K di TCL è disponibile con schermo da 75″ con prezzi a partire da € 3999,99