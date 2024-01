TVBOY X CUPRA: a Milano la mostra itinerante dell’Urban Artist

Le mura del CUPRA Garage Milano hanno accolto la serata inaugurale della tappa italiana di Garage Takeover. Questo, il nome del CUPRA City Garage Tour, l’esposizione itinerante dell’artista TVBOY che nelle prossime settimane risiederà temporaneamente nelle più importanti città europee. La mostra, aperta al pubblico, rimarrà al CUPRA Garage Milano fino all’8 febbraio e raggiungerà poi le principali città europee.

Salvatore Benintende, in arte TVBOY, nasce a Palermo e da oltre 13 anni vive a Barcellona. È uno dei maggiori esponenti dell’urban pop art contemporanea nonché sostenitore della democratizzazione dell’arte attraverso questo stesso movimento. Le sue opere, realizzate sui muri delle città, sono espressione del suo spirito ribelle e anticonvenzionale, e della sua volontà di risvegliare le coscienze di chiunque ammiri i suoi lavori.

L’artista entra a far parte della CUPRA Tribe nel 2021 e condivide con il brand storia, valori e aspirazioni future. La città di Barcellona, l’impulso come motoredelle proprie azioni e la volontà di ispirare le nuove generazioni sono alcuni degli elementi comuni a CUPRA e a TVBOY. Per celebrare questo legame, lo street artist ha realizzato sei opere statiche. In ciascuna di queste opere è possibile ritrovare personalità e simboli che richiamano CUPRA, tra questi, l’atleta e CUPRA ambassador Alexia Putellas, la cantante Rosalía ma anche l’elettrificazione, come presupposto per la creazione di una nuova mobilità, e la realtà virtuale.

La settima opera, “viva”, è frutto della live performance tenutasi in occasione dell’inaugurazione della mostra e si completerà nel corso dei successivi appuntamenti della mostra itinerante in programma nei diversi CUPRA Garage di città europee come Barcellona, Berlino, Parigi, Madrid e Amsterdam.

Durante la serata inaugurale è stato dato ampio spazio al dialogo: l’artista TVBOY, Pierantonio Vianello, Direttore CUPRA Italia, e lo speaker radiofonico Dario Spada, presente in qualità di mediatore del talk, hanno raccontato al pubblico presente visione e filosofia condivise, così come i valori su cui si erge questa collaborazione pluriennale. L’evento si è concluso con la live performance dell’artista TVBOY e il djset a cura di Dustin Phil.