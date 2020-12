Twin Mirror: il thriller psicologico è ora disponibile per PC (Il trailer)

DONTNOD Entertainment annuncia il lancio di Twin Mirror, una nuova avventura narrativa co-prodotta con Shibuya Productions, su PC (Epic Games Store), PlayStation 4 (PlayStation Store) e Xbox One (Microsoft Store). In questo thriller psicologico, i giocatori visiteranno la città di Basswood, nella Virginia occidentale, per aiutare Sam Higgs nella sua ricerca della verità.

LA STORIA

Dopo la tragica morte del suo migliore amico, Sam Higgs decide di tornare a Basswood, la città della sua infanzia, per porgergli l’ultimo saluto. Ma diventa subito evidente che questa piccola cittadina della Virginia occidentale nasconde molti segreti. L’ex giornalista investigativo utilizzerà quindi le sue abilità deduttive per svelare i misteri che circondano la città e i suoi abitanti. Affrontando il suo passato, Sam sarà combattuto tra la sua ricerca della verità e il suo desiderio di riconnettersi con i suoi cari. Ma di chi potrà davvero fidarsi?

Le abilità analitiche davvero uniche di Sam consentiranno al giocatore, attraverso il Palazzo Mentale, di rivivere i suoi ricordi durante alcune sequenze di flashback, oltre a studiare l’ambientazione circostante per raccogliere indizi, così da simulare più scenari per dedurre il corso degli eventi o predire i punti di svolta chiave della storia. Tuttavia, questa particolare capacità può portare Sam a isolarsi dal mondo e, a volte, a ferire chi gli sta intorno.

Ed è qui che entra in gioco il Doppio, un personaggio che solo Sam può vedere. Il Doppio è una rappresentazione di sé stesso più empatica e sociale. Sam potrà sempre contare su questo alleato per una guida attraverso le interazioni sociali e per esplorare una società che a volte rifiuta la singolarità. Attraverso queste qualità umane, il Doppio potrà offrire a Sam un’alternativa quando dovrà prendere decisioni importanti.

Ogni decisione, interazione e scoperta influenzerà la direzione delle indagini di Sam e determinerà quanto di sé stesso sarà disposto a sacrificare. Ma non ci sono risposte giuste o sbagliate, perciò ogni giocatore vivrà un’esperienza unica e adattata alle proprie decisioni personali.

Co-prodotto con Shibuya Productions, il primo titolo interamente auto-pubblicato da DONTNOD sarà disponibile in formato digitale per PC in esclusiva su Epic Games Store per un anno. BANDAI NAMCO Entertainment sarà invece il partner di distribuzione per le versioni PlayStation 4 e Xbox One.

Twin Mirror è ora disponibile per PlayStation 4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e PC. La versione digitale per PC è disponibile in esclusiva su Epic Games Store per un anno a partire da oggi.