Twin Mirror svela il suo nuovo teaser durante il PC Gaming Show

DONTNOD Entertainment ha rilasciato un teaser di Twin Mirror, il suo nuovo gioco narrativo. Svelato in anteprima esclusiva durante il PC Gaming Show, il teaser ha per protagonista il complicato personaggio di Sam Higgs in una nuova avventura dello studio di DONTNOD, noto per la sua serie Life is Strange™.

Sam Higgs aveva chiuso con Basswood, nella Virginia Occidentale, ma a quanto pare non aveva chiuso con sé stesso. Quando l’ex giornalista investigativo torna nella sua cittadina natale per dare un ultimo addio al suo migliore amico, diventa subito evidente che ci sarebbero stati molti altri capitoli da scrivere nella sua storia travagliata.

Costretto a confrontarsi con il suo passato, Sam si ritrova combattuto tra la riconnessione con i suoi cari e l’uso delle sue abilità intellettuali uniche per scoprire i segreti oscuri della città. Ma come si può capire di chi fidarsi quando non si è neppure certi di sé stessi?

Man mano che la sua indagine prosegue, Sam svelerà una ragnatela di intrighi che si snoda tra i luoghi più evocativi di Basswood, coinvolgendo i suoi vivaci abitanti. Le capacità deduttive di ragionamento e visualizzazione mnemonica che hanno reso Sam un giornalista investigativo tanto abile ora potranno aiutarlo a districare questo mistero e svelare la verità sepolta in profondità nella sua menta unica.

Ogni decisione, interazione e scoperta influenzerà la direzione delle indagini di Sam e alla fine determinerà quanto sarà disposto a sacrificare di sé stesso. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, ogni giocatore vivrà un’esperienza unica e plasmata dalle proprie decisioni.

La versione digitale per PC del gioco sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store per un anno. Per la versione console, DONTNOD collaborerà ancora una volta con BANDAI NAMCO Entertainment, che sarà responsabile della distribuzione delle versioni PS 4 e Xbox One.