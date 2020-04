U.S. Polo Assn., la moda estate 2020 è navy-chic

U.S. Polo Assn. si ispira da sempre al mondo e ai valori del polo, disegnando collezioni autentiche caratterizzate da uno stile unico dove trionfa la passione per lo sport e l’eleganza

A dare il benvenuto all’estate 2020 è lo stile marinaro-chic, un classico intramontabile che spunta con l’arrivo della bella stagione quando la voglia di sole e mare si fa irrefrenabile. Protagonisti sono i colori blu, bianco e rosso da abbinare al classico pantalone bianco per lui o all’abito righe orizzontali per lei.

La proposta maschile si compone di modelli iconici quali sneakers dal profilo a cassetta con maxi logo, tomaie in pelle o canvas disponibili nelle versione più classica allacciate o più trendy slip on. Le running, sono caratterizzate da una combinazione di cromie, pellami e linee che donano un’allure sportiva e formale facendole diventare passe-partout per tutti i giorni. Non mancano infine gli intramontabili mocassini in pelle o suede, l’emblema della calzatura elegante maschile ma la sua versione yacht, la scarpa da barca, ne esalta ancor di più l’essenza di classe e ricercatezza.

La collezione femminile firmata U.S. Polo Assn. si rivolge a tutte le donne che amano l’estetica sporty chic e che ricercano da sempre la cura nei dettagli e materiali tecnici di alta gamma.

La proposta estiva si compone di calzature dal forte tratto sportivo ma dall’animo più formale, protagoniste assolute sono le zeppe in sughero e sandali in corda disponibili in diverse altezze.

Infine la collezione Kids propone modelli adatti ad ogni occasione e stile, dal gioco fino alle cerimonie. Troviamo modelli con richiami alla collezione da adulti proposti nella variante stringata o nelle pratiche slip on.