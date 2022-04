U.S. POLO ASSN.: l’eleganza sportiva della collezione Summer ’22

U.S. POLO ASSN. da sempre trae ispirazione al mondo e ai valori del polo realizzando autentiche collezioni da uno stile e un’eleganza senza tempo ma con uno sguardo sempre rivolto alle ultime tendenze.

L’attenta ricerca dei materiali, la cura per le rifiniture e i dettagli sono elementi che fanno parte del DNA di U.S. POLO ASSN. e che ancora oggi danno carattere e innovazione alla collezione borse e calzature.

Per questa estate 2022 la donna di U.S. POLO ASSN. sceglie una collezione autentica e raffinata realizzata con materiali inediti e colori forti che trova la sua dimensione sia nei look più minimal che in quelli più sofisticati. Essenzialità, funzionalità e praticità accomunano tutte le linee ognuna però forte della propria identità.

Lo stile classico ed elegante delle borse Forest, Arlingtone e New Jones incontra dettagli grintosi come il metallo delle rifiniture, fibbie e cerniere a vista. Perfette sia come basico da città che per le uscite serali, questi modelli di borse trovano i lori alleati fra gli iconici sandali Alyssa e Alyn che rappresentano lo stile autentico e unico del brand. Disponibili in altezze diverse, queste zeppe sono realizzate in vari materiali: stampa lurex, corda, canvas, pelle ed ecopelle con logo monogram stampato mentre il tessuto in jeans è un elemento di novità nella collezione.

Un tocco più sportivo ma sempre contraddistinto da un’allure elegante e raffinata è dato invece dalla linea sostenibile Stanford e New Rogersville, quest’ultima invece caratterizzata da 3 modelli in 1. Una shopping bag reversibile (bicolore) con all’interno una borsa a tracolla regolabile per aumentare stile e funzionalità durante tutto l’arco della giornata.

Per chi è sempre di corsa ma non vuole rinunciare ad un modello pratico e fresco può abbinare queste borse a Kate, il sandalo da indossare sia con un outfit più sofisticato e glamour, sia con uno più pratico e sportivo.