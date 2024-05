ULT POWER SOUND: la pressione sonora definitiva per rap e hip-hop

Tra i generi musicali preferiti dalla generazione Z in Italia spiccano rap, hip-hop e trap, noti per le loro sonorità con bassi vibranti e potenti.

Per soddisfare le esigenze di questa audience, Sony ha da poco lanciato la nuova gamma ULT POWER SOUND, pensata per chi ama lasciarsi trasportare da un suono profondo e avvolgente per fondersi completamente con il beat della musica. La gamma è composta da una cuffia a padiglione e tre speaker: ULT Wear, ULT Field 1, ULT Field 7 e ULT Tower 10.

​

​Tutti i prodotti sono wireless e dotati di un pulsante ULT, che potenzia il suono attivando due diverse modalità audio: “ULT1 – Deep Bass” e “ULT2 – Attack Bass”. Fa eccezione ULT Fied 1 che dispone esclusivamente della modalità “ULT POWER SOUND”.

Per capire quanto i 4 prodotti riescano a riprodurre i brani proprio come gli artisti li hanno pensati, Sony ha coinvolto BigMama, tra gli esponenti femminili più rappresentativi della scena rap italiana attuale, come Key Opinion Leader della gamma.